Восьмилетний мальчик Йонатан Моше Эрлихман, который в 2020 году представлял рекламную кампанию детской вакцинации Pfizer против COVID-19 в Израиле, умер от внезапной остановки сердца. Такую же трагическую участь разделил его коллега - мальчик из Аргентины Сантино Годой Бланко, умерший в возрасте 4 лет от двусторонней пневмонии. Мальчик также был "лицом" социальной рекламы детских вакцин от COVID-19.

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О трагической гибели мальчиков не пишут авторитетные СМИ, не комментируют в правительственных органах, а тем более в компании Pfizer. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний, Министерства здравоохранения Канады и Израиля по-прежнему пропагандируют уколы от COVID как "безопасные и эффективные", рекомендуя делать несколько прививок детям старше шести месяцев.

О загадочной смерти Йонатана Моше Эрлихмана написала лишь религиозная пресса

Восьмилетний мальчик из Израиля, который стал лицом социальной рекламы вакцины от COVID-19, умер от внезапной остановки сердца в конце сентября. Йонатан Моше Эрлихман - сын и внук известных израильских врачей, чуть не утонул в ванне после того, как у него остановилось сердце. Хотя парамедикам удалось его реанимировать, мальчик умер через несколько дней.

В 2020 году Эрлихман появился в видео с игрушечным "говорящим" малышом Шуски, который олицетворял образ веселого и дружелюбного ребенка, призывающего зрителей получить вакцину от COVID-19. Назвав Эрлихмана "ребенком с плаката" израильской кампании вакцинации, консервативное католическое издание LifeSiteNews поделилось в Twitter сообщением, адресованным правительству страны:

"Вас это не шокирует? Где заголовки? Расследования? Сколько еще детей умирает на золотом алтаре?"

"Уже есть два контролируемых исследования, которые показывают, что вакцины мРНК вызывают проблемы с сердцем. Сколько еще вы будете отрицать?"

"Помните, что в любой момент это может случиться с вашими любимыми детьми и внуками".

В другом твите автор задает вопрос: почему об этой истории не сообщили в телевизионных новостях, а лишь в местной и религиозной прессе. Мужчина также сообщил, что семья "была напугана до смерти и пыталась сохранить эту историю в тайне". Семья мальчика крайне осторожно прокомментировала ситуацию, лишь поблагодарив тех, кто помогал мальчику вернуться к жизни, опубликовав следующее заявление:

"Наш Йонатан Моше недавно скончался. Накануне Йом Кипура у Йонатана случилась остановка сердца, после потери сознания мы сражались с ним за жизнь. Мы благодарим всех дорогих нам людей, которые были рядом с нами в последние дни его жизни".

Как Израиль стал "лабораторией для Pfizer"?

Израиль считается одной из стран с наибольшим количеством привитых мРНК-вакцинами на Земле: к апрелю 2021 года более 70% его жителей старше 16 лет получили как минимум две дозы вакцины. В ноябре 2020 года правительство Израиля подписало соглашение с Pfizer о приобретении 8 миллионов доз вакцины против COVID-19, распространение которой правительство начало в декабре 2020 года.

Поскольку Израиль получил вакцины значительно раньше других стран, правительство страны согласилось предоставить Pfizer эпидемиологические данные, чтобы помочь производителю оценить эффективность и реактогенность вакцины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что смог превратить Израиль в "лабораторию для Pfizer", поскольку 98% населения страны оцифровали медицинские записи. Генетическая база данных населения Израиля должна была облегчить работу Pfizer, предоставляя детальную отчетность о воздействии вакцины на граждан страны.

Нетаньяху также заявил представителям компании Pfizer: "С помощью этих данных вы можете создать невообразимую биотехнологическую индустрию". Врач-гастроэнтеролог из Калифорнии Сабина Хазан высказала свое мнение по поводу сделки Нетаньяху с Pfizer, написав в Twitter:

"Да, и вы можете создать оружие, способное уничтожить целое население. Кто дал Нетаньяху право решать за все население? Разве людям нельзя было разрешить голосовать, чтобы они не стали подопытными кроликами? Все они верили в вакцину как в решение проблемы, но это не так".

В связи со смертью Эрлихмана и заявлениями доктора Хазан другие эксперты сферы здравоохранения также выразили свою обеспокоенность. Они встревожены тем, что объединенная генетическая и медицинская база данных может помочь в разработке биологического оружия для атаки определенных этнических групп.

Почему CDC "промолчали" о смертельно опасных последствиях вакцины?

Внезапная остановка сердца Эрлихмана - не единственная история, связанная с печальными последствиями вакцины от коронавируса. Оказывается Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC в США получали отчет о постинъекционном миокардите от Министерства здравоохранения Израиля в феврале 2021 года. Но почему-то CDC не опубликовали своевременно эти данные.

В отчете говорится: "Мы наблюдаем большое количество случаев миокардита и перикардита у молодых людей вскоре после вакцинации Pfizer от COVID-19. Мы хотели бы обсудить этот вопрос с соответствующим экспертом из CDC".

Несмотря на то, что как в США, так и в Израиле поступали весомые сигналы о миокардите после введения вакцины против COVID-19, CDC не предупредил об этом общественность до мая 2021 года, после того как половина населения США уже получила вакцину.

Лишь в июне 2021 года Израиль опубликовал официальный отчет, который подтвердил миокардит, связанный с мРНК-вакциной, у молодых мужчин в возрасте 16-24 лет, у которых частота заболевания была в 25 раз выше, чем обычно наблюдается в медицинском центре Хадасса.

Израильское исследование, проведенное в сентябре 2022 года, показало: частота миокардита в течение 30 дней после второй прививки Pfizer была в 2,4 раза выше, чем у непривитых, при этом риск для мужчин в возрасте 16-19 лет составлял 1 на 1000.

Всплывают новые факты о скрытых побочных действиях РНК-вакцины

Новости о смерти Эрлихмана не содержали информации о том, был ли мальчик вакцинирован. Можно лишь предположить, что ребенок получил РНК-прививку от Pfizer в 2021 году, как и большинство израильтян. Эта трагедия подчеркивает предупреждение многих экспертов о часто скрытых и долгосрочных рисках поствакцинального миокардита.

В июне исследователи Детского здравоохранению CHD призвали провести расследование в отношении CDC и Управления по контролю за продуктами и лекарствами США за намеренное скрытие доказательств, связывающих мРНК-вакцины с миокардитом и перикардитом.

В просочившемся в июне 2022 года видео презентации Zoom, которую проводила исследовательская группа по заказу Министерства здравоохранения Израиля, один из выступавших предупредил: "Нам придется думать с медико-юридической точки зрения - как представить наши выводы, чтобы избежать судебных исков." Исследователь в видео выразил обеспокоенность относительно долгосрочных побочных эффектов после повторных доз вакцины.

Через два месяца министерство опубликовало отчет, в котором утверждалось, что не обнаружено никаких новых сигналов безопасности. По мнению экспертов, Израиль на государственном уровне манипулировал данными, чтобы показать меньший процент побочных эффектов вакцины.

"Мальчик с плаката" аргентинской вакцины: совпадение или закономерность?

Трагедия Эрлихмана отражает историю Сантино Годоя Бланко - аргентинского мальчика, который умер в прошлом году в возрасте четырех лет. Ребенок также стал лицом рекламной кампании вакцин против COVID-19 для детей.

"Проверка фактов" издания USA Today поставила под сомнение эту историю. Журналисты утверждали, что реклама предназначалась для прививок от кори, краснухи, эпидемического паротита и полиомиелита, а не вакцины COVID-19

Бланко умер от двойной пневмонии, которая, как утверждали американские СМИ, "не была связана с вакцинацией в целом или с вакцинами против COVID-19 в частности". Однако они упустили из виду данные 2017 года, связывающие детские вакцины с повышенным риском пневмонии.

Доктор философии Брайан Хукер, а также исследователь CHD Роберт Ф. Кеннеди поделились данными исследования, в котором доказали: вакцинированные дети подвергаются в 5 раз большему риску заболеть пневмонией, чем непривитые.

После смерти Бланко правительство Аргентины позаботилось о том, что снять со всех платформ рекламную кампанию вакцинации. Трагическая история израильского мальчика Эрлихмана не освещалась ни в одном авторитетном СМИ, за исключением локального религиозного издания. Правительство Израиля, США и Канады наряду с представителями Pfizer закрывают глаза на случившееся, продолжая агитировать, как оказалось, вовсе не "безопасную" вакцину.

К тому же всплывает все больше скрытых фактов о связи мРНК-вакцины с миокардитом и перикардитом, о которых намеренно молчали перед массовой вакцинацией. Многие осведомленные эксперты и ученые сегодня рекомендуют родителям не рисковать жизнью своих детей и более осознанно подходить к вакцинации против COVID-19.