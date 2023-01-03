Два знака зодиака ждут проблемы до 8 января: неудачи будут преследовать их

Неделя до 8 января 2023 года окажется трудным периодом для двух уроженцев зодиакального круга. Они столкнутся с множеством проблем, которые придется решать сразу же.

По словам астрологов, в зоне риска Раки и Девы. Вот, что их ждет.

Рак

Уроженцы этого знака зодиака столкнутся с проблемами со здоровьем, которые могут выбить их из колеи. Раков могут подкосить как простудные заболевания, так и обострение хронических болезней. Они будут чувствовать себя измотанными и уставшими. Добавится проблем на работе – может сорваться контракт, на который Раки возлагали большие надежды.

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Дева

Девы поймут, что им неподвластны обстоятельства – одно событие может разрушить все планы и ударить по карману. Уроженцам знака срочно придется искать пути решения трудностей, но тут дадут о себе знать давние проблемы со здоровьем. Девы будут на грани эмоционального срыва, так что им сначала лучше отдохнуть, а уже потом думать, что делать дальше.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.