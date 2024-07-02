ГБР нашло вертолет Ми-2 во время обысков на Одесской таможне (фото, видео)

Государственное бюро расследований продолжает расследование незаконной деятельности на Одесской таможне. На этот раз во время осмотра одного из контейнеров, которые в течение 180 дней не были расстаможены, правоохранители обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2.

По данным следствия, вертолет находился на таможне с 2007 года. Однако в течение 8 месяцев полномасштабной войны с россией чиновники таможни не принимали никаких мер по его оформлению.

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"Этот вертолет мог бы выполнять боевые задания на фронте, спасая жизнь украинских защитников и приближая нашу победу", - отмечают в ГБР.

Одесская таможня держала в контейнере вертолет. Источник: dbr.gov.ua

Одесская таможня держала в контейнере вертолет. Источник: dbr.gov.ua

Одесская таможня держала в контейнере вертолет. Источник: dbr.gov.ua

Одесская таможня держала в контейнере вертолет. Источник: dbr.gov.ua

Одесская таможня держала в контейнере вертолет. Источник: dbr.gov.ua

Одесская таможня держала в контейнере вертолет. Источник: dbr.gov.ua

Одесская таможня держала в контейнере вертолет. Источник: dbr.gov.ua

Одесская таможня держала в контейнере вертолет. Источник: dbr.gov.ua

Вертолет изъят и будет передан на нужды Вооруженных Сил Украины.

Следственные действия по этому делу продолжаются. Устанавливаются владельцы вертолета и обстоятельства его перемещения. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, допустивших небрежное исполнение своих служебных обязанностей.

Это далеко не первый случай обнаружения злоупотреблений на Одесской таможне. Ранее ГБР зафиксировало там ущерб государству на сумму более 300 миллионов гривен.

Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Одесская областная прокуратура.

Напомним, в ночь на 30 июня дроны атаковали в Липецке одно из крупнейших предприятий черной металлургии России.

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