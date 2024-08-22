На Курщине русские солдаты расстреляли в упор свою же БМП-2 (видео)

Еще одна неудача постигла русских оккупантов на фронте. На этот раз – на территории россии, в селе Русская Конопелька, что в Курской области.

В сеть попало видео, на котором можно заметить, как во время боевых действий в районе поселка Русская Конопелька (близ города Суджа в Курской области), российская боевая машина пехоты БМП стала жертвой хитрого маневра украинских защитников.

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БТР-82А открыл огонь по БМП-2. Источник: t.me/in_factum

По данным Telegram-канала In Factum, украинский бронеавтомобиль "Казак-2" удачно заманил российскую БМП на линию огня, где ее уже подстерег другой российский бронетранспортер БТР-82А. Не узнав своих, БТР-82А открыл огонь по БМП-2, уничтожив ее.

"Наш "Казак" попутно набрасывал со своего вооружения, оперативно уезжая от такого замеса", – говорится в описании к видео.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию России со стороны Сумщины.

12 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находится около тысячи квадратных километров территории России. В этот же день президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал ситуацию с мероприятием ВСУ в Курской области России. В своем очередном видеообращении глава государства подчеркнул, что украинские войска на Курщине контролируют районы, из которых российская армия наносила удары по Сумской области.

15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Зеленскому, что Украина создала первую военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области.

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