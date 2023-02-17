В Крыму палеонтолог открыл новый вид доисторической утки Spatula praeclypeata

Палеонтолог открыл в Украине новый вид доисторической утки. Это Spatula praeclypeata, проживавшая на территории современного Крыма в период примерно 1,5-1,9 млн лет назад.

Окаменевшие останки птицы нашли в Таврической пещере, вблизи поселка городского типа Зуя, расположенного в предгорной части Крыма возле одноименной реки Зуя. Он расположен в Белогорском районе АРК.

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Как сообщает издание Sci.News, недавно описанный вид птиц относится к Spatula, роду уток из семейства Anatidae, в который входят живые и вымершие лопатели, гарганы и американские чирки.

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Отмечается, что вымершая птица Spatula praeclypeata жила в эпоху раннего плейстоцена. "Spatula praeclypeata является древнейшей находкой этой линии в летописи окаменелостей", — прокомментировал находку научный сотрудник Палеонтологического института имени Борисяка, доктор Никита Зеленков.

По его словам, новый вид является стволовым таксоном живых видов Spatula smithii, Spatula rhynchotis и Spatula clypeata.

Палеонтолог говорит, что в Северном Причерноморье птицы эпохи раннего плейстоцена известны по нескольким местоположениям на юге Украины. Они датированы преимущественно второй половиной калабрийского возраста – от 1,2 до 0,77 млн. лет назад.

"Открытие в 2018 году богатого местоположения раннеплейстоценовых позвоночных в Таврической пещере в центральном Крыму имеет большое значение. Фауна пещеры в Тавриде включает в себя значительное разнообразие птиц, что является фактически единственным источником информации об экологическом и эволюционном виде орнитофауны Северного Причерноморья в Калабрии", – добавил он.

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Кроме Spatula praeclypeata доктор Зеленков обнаружил в пещере Тавриды также окаменевший частичный скелет ранее известного вида каменной утки Tadorna petrina.

"Это самая древняя находка линии румяной утки в Европе, которая проливает свет на палеобиогеографическое распространение и эволюцию этих уток в позднем кайнозое", — прокомментировал ученый.

Исследование было опубликовано в Paleontological Journal.

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