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Рецепты

12 блюд на Сочельник: Клопотенко поделился собственными праздничными рецептами

Былим Елена

12 блюд на Сочельник: Клопотенко поделился собственными праздничными рецептами

В скором времени украинцы, которые празднуют Рождество по Юлианскому календарю 7 января, будут готовить 12 постных блюд в Сочельник. Это особый праздник, на который принято собираться в кругу семьи.

Издавна украинцы на Сочельник готовили кутью, блюда из грибов, борщ и компот. Известный повар Евгений Клопотенко, кроме традиционных рождественских блюд, предлагает приготовить несколько оригинальных, которые вам точно понравятся.

Главное блюдо Рождества повар предлагает готовить из пшеницы, сухофруктов, меда и лимона.

Кутья с орехами, медом, лимоном и маком

 

Вам нужны:

  • Пшеница – 250-300 г
  • Вода – 4 стакана
  • Подсолнечное масло – 2 ст. л.
  • Мед – 2-3 ст. л.
  • Мак – 2 ст. л.
  • Грецкие орехи – 50 г.
  • Курага – 100 г.
  • Изюм – 50 г.
  • Лимон (цедра и сок) – 1 шт.
  • Корень имбиря – 1 см .

Как приготовить:

  1. Пшеницу вымойте и залейте водой, варите на небольшом огне 30-40 минут. В тёплую кашу добавьте масло.
  2. Помойте курагу, затем измельчите ее. Также помойте изюм. Добавьте в кашу. Затем всыпьте туда мак и мелко натертый имбирь.
  3. Всыпьте в кашу горсть крупно измельченных грецких орехов и перемешайте кутью. Хорошо помойте лимон, обсушите. Натрите его цедру на мелкой терке.
  4. Натрите цедру хорошо вымытого лимона, добавьте к углу, затем всыпьте туда мед и 2 столовые ложки лимонного сока. Хорошо все перемешайте.
  5. Оставьте кутью на 2 часа, чтобы блюдо настояло.

Постный борщ с вяленой грушей

 

Какие продукты пригодятся для приготовления:

  • Вода – 2 л.
  • Свекла – 1
  • Луковица – 1
  • Морковь – 1
  • Картошка – 2
  • Белокочанная капуста – 150 г
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Вяленые груши – 2
  • Сахар – столовая ложка
  • Лавровые листья – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Соль и перец

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките свеклу в фольге. Когда он застынет, почистите и натрите на крупной терке.
  2. Натрите морковь, лук мелко покрошите.
  3. Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите на него морковь и лук. Жаркое 3 минуты.
  4. Затем добавьте натертую свеклу и жарьте еще 2 минуты. Всыпьте сахар и томатную пасту, перемешайте и тушите на среднем огне 2 мин.
  5. Затем промойте и почистите две картофелины, нарежьте кубиками.
  6. Влейте в кастрюлю воду и всыпьте картофель, добавьте лавровые листья и соль, доведите до кипения и варите в течение 5 минут.
  7. Пошинкуйте капусту, всыпьте в кастрюлю, где варился картофель и прокипятите 15 минут. Затем добавьте в кастрюлю зажарку.
  8. Нарежьте тонко вяленые груши, выложите в кастрюлю, добавьте соль и перец по вкусу и варите еще 7 минут. В конце добавьте мелко порезанный чеснок.

Вешенки с чесноком

 

Для приготовления этого блюда вам необходимо приобрести:

  • Вешенки – 400 г.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Соль и перец.

Как приготовить:

  1. Помойте вешенки, срежьте твердую часть ножки и нарежьте большими кусками.
  2. Покрошите чеснок.
  3. На разогретую сковороду влейте масло, выложите вешенки и чеснок.
  4. Жарьте, пока из грибов не испарится влага – они должны стать мягкими.
  5. Посолите и поперчите и подавайте охлажденным блюдом.

Спагетти с цукини и грибами

 

Какие продукты необходимы:

  • Цукини или кабачки – 300 грамм.
  • Вешенки – 150 г
  • Лимонный сок – 2 ст. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Мята – веточка
  • Соль и перец

Как приготовить:

  1. Цукини промойте и порежьте тонкими соломками.
  2. Грибы крупно порежьте и обжарьте на оливковом масле в течение 5 минут.
  3. Добавьте цукини, соль, перец и обжаривайте еще минуту.
  4. Добавьте сок лимона и листики мяты.
  5. Сразу выложите по тарелкам, чтобы цукини не стали слишком мягкими.

Цветная капуста с соусом из тахини и медом

 

Вам понадобятся:

  • Цветная капуста (небольшая капуста)
  • Сухие прованские травы – 0,5 ч. л.
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Паста тахини – 2 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Соль и перец

Как приготовить:

  1. Головку цветной капусты хорошо промойте и высушите. Разрежьте пополам и нарежьте каждую половину вдоль на слайсы толщиной примерно 1 см. Отделите соцветия капусты от основания.
  2. Разогрейте сковороду и влейте растительное масло. Обжарьте капусту до золотистой корочки с обеих сторон, посолите и поперчите, добавьте сухие травы.
  3. Для приготовления соуса смешайте тахинскую пасту с медом, добавьте лимонный сок и перемешайте.
  4. При подаче полейте цветную капусту соусом из тахини.

Запеченный сельдерей с солью и перцем

 

Что нужно:

  • Один корень сельдерея
  • Подсолнечное масло – 1 ст. л.
  • Соль и перец

Как приготовить:

  1. Помойте небольшой корень сельдерея, разрежьте на две части, посолите и поперчите, полейте растительным маслом и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов на 40-80 минут.
  2. Клопотенко советует использовать запеченную мякоть сельдерея в качестве гарнира к мясным блюдам или добавлять в супы, картофельное пюре для придания особой ароматной нотки.

Жареные огурцы с чили

 

Для этого блюда нужны:

  • Огурцы – 400 г
  • Перец чили – 5-10 г
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Масло растительное – 1 ст. л.

Как готовить:

  1. Вымойте огурцы, обрежьте хвостики и просушите. Нарежьте сначала кольцами толщиной 5-6 мм, затем разрежьте их пополам. Перец чили помойте и нарежьте тонкими слайсами.
  2. Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите огурцы. Жарьте на среднем огне в течение минуты. Влейте 2 ст. л. соевого соуса, добавьте слайсы чили и жарьте все еще 2 минуты.

Салат со шпинатом, апельсином и морковью

 

Продукты:

  • Апельсин – 2 шт.
  • Шпинат – 200 г
  • Морковь – 100 г
  • Кунжут – 1 ч. л.
  • Апельсиновый сок – 100 мл
  • Сливочное масло или подсолнечное масло – 20 г

Как готовить:

  1. Шпинат промойте, обсушите и нарежьте, обжарьте на сливочном масле 2-3 минуты и посолите.
  2. Апельсин очистите и отделите мякоть от перегородок. Из второго апельсина выжмет сок.
  3. Морковь нарежьте кружочками и отварите в апельсиновом соке.
  4. Кунжут обжарьте на сухой сковороде 10-20 секунд.
  5. Все ингредиенты смешайте и добавьте соус, в котором варилась морковь.

Марокканский салат с фасолью и апельсинами

 

Продукты:

  • Апельсин – 1 шт.
  • 150 г красной консервированной фасоли
  • Лимон
  • Сладкий перец
  • 10 маслины без косточек
  • Крымский лук
  • 2 веточки мяты
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • соль и черный свежемолотый перец

Как приготовить:

  1. Апельсин разрежьте пополам. С одной части снимите цедру без белого слоя, иначе он будет горчить. Частицы апельсина очистите от пленок – нужное "чистое апельсиновое филе".
  2. Лук и перец нарежьте кубиками, а маслины – пополам. Смешайте в миске апельсины, лук, перец и маслины, добавьте фасоль.
  3. Соус: смешайте вилкой сок лимона и половины апельсина с оливковым маслом, заправьте салат. Добавить мяту, приправить перцем, солью и тонко нарезанной цедрой апельсина.

Пастуший пирог

 

Какие продукты нужны:

  • Стакан чечевицы (красной или зеленой)
  • 2 томаты
  • репчатый лук
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • пол ч. л. тмина
  • морковь
  • 200 г шампиньонов
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 мл овощного бульона (или воды)
  • 500 г картофеля
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • соль и перец

Как приготовить:

  1. Шампиньоны помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими слайсами. Очистите луковицу и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Большую морковь очистите и натрите на крупной терке.
  3. Томаты нарежьте средними кубиками. Почистите 2 зубчика чеснока и мелко покрошите ножом.
  4. Разогрейте сковороду со столовой ложкой подсолнечного масла. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте тертую морковь и обжаривайте еще несколько минут. Добавьте на сковороду слайсы шампиньонов, продолжайте жарить 2-3 мин.
  5. Добавьте к овощам томаты, томатную пасту и воду, тушите 5-7 минут.
  6. Стакан чечевицы отварите в подсоленной воде до готовности.
  7. Добавьте на сковороду измельченный чеснок, отварную чечевицу, посолите и поперчите, всыпьте тмин, перемешайте и тушите минуту.
  8. Картошку очистите и сварите в подсоленной воде до готовности. Разомните пестиком и влейте оливковое масло.
  9. Выложите готовую начинку из овощей с чечевицей в форму для запекания и равномерно распределите по форме. Покройте слоем картофельного пюре и отправьте в духовой шкаф на 20 минут запекаться при температуре 180 градусов до появления румяной корочки.

Вегетарианские трюфели из фиников

 

Какие продукты нужны:

  • Вяленые финики – 500 г
  • Кероб – 5 ст. л.
  • Кокосовые сливки – 30 мл
  • Фисташки – 100 г
  • грецкий орех – 100 г

Приготовление:

  1. Из фиников вытащите косточки, мякоть перебейте блендером. Добавьте к финикам кероб и перемешайте блендером еще раз. Влейте кокосовые сливки и снова включите блендер.
  2. Сформируйте из полученной массы шарики и разделите их на 3 части. Первую часть финиковых конфет обваляйте в керобе.
  3. Орехи измельчите и обрушите в них вторую и третью часть финиковых трюфелей. Поставьте в холодильник на несколько часов.

Компот из сухофруктов

 

На трехлитровую кастрюлю вам понадобятся:

  • Сухофрукты (яблоки, груши, сливы) – 500 г
  • Сахар – 2-3 ст.л.
  • Розмарин – 4 веточки.

Приготовление:

  1. Сухофрукты промойте и выложите в кастрюлю, залейте водой.
  2. Доведите до кипения, добавьте сахар.
  3. Когда закипит, снимите с огня и добавьте розмарин.
  4. Накройте крышкой и наставьте.

Читайте также, как приготовить на Рождество "суши из сельди".

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