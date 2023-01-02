12 блюд на Сочельник: Клопотенко поделился собственными праздничными рецептами

В скором времени украинцы, которые празднуют Рождество по Юлианскому календарю 7 января, будут готовить 12 постных блюд в Сочельник. Это особый праздник, на который принято собираться в кругу семьи.

Издавна украинцы на Сочельник готовили кутью, блюда из грибов, борщ и компот. Известный повар Евгений Клопотенко, кроме традиционных рождественских блюд, предлагает приготовить несколько оригинальных, которые вам точно понравятся.

Главное блюдо Рождества повар предлагает готовить из пшеницы, сухофруктов, меда и лимона.

Кутья с орехами, медом, лимоном и маком

Вам нужны:

Пшеница – 250-300 г

Вода – 4 стакана

Подсолнечное масло – 2 ст. л.

Мед – 2-3 ст. л.

Мак – 2 ст. л.

Грецкие орехи – 50 г.

Курага – 100 г.

Изюм – 50 г.

Лимон (цедра и сок) – 1 шт.

Корень имбиря – 1 см .

Как приготовить:

Пшеницу вымойте и залейте водой, варите на небольшом огне 30-40 минут. В тёплую кашу добавьте масло. Помойте курагу, затем измельчите ее. Также помойте изюм. Добавьте в кашу. Затем всыпьте туда мак и мелко натертый имбирь. Всыпьте в кашу горсть крупно измельченных грецких орехов и перемешайте кутью. Хорошо помойте лимон, обсушите. Натрите его цедру на мелкой терке. Натрите цедру хорошо вымытого лимона, добавьте к углу, затем всыпьте туда мед и 2 столовые ложки лимонного сока. Хорошо все перемешайте. Оставьте кутью на 2 часа, чтобы блюдо настояло.

Постный борщ с вяленой грушей

Какие продукты пригодятся для приготовления:

Вода – 2 л.

Свекла – 1

Луковица – 1

Морковь – 1

Картошка – 2

Белокочанная капуста – 150 г

Томатная паста – 2 ст. л.

Вяленые груши – 2

Сахар – столовая ложка

Лавровые листья – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Масло растительное – 2 ст. л.

Соль и перец

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките свеклу в фольге. Когда он застынет, почистите и натрите на крупной терке. Натрите морковь, лук мелко покрошите. Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите на него морковь и лук. Жаркое 3 минуты. Затем добавьте натертую свеклу и жарьте еще 2 минуты. Всыпьте сахар и томатную пасту, перемешайте и тушите на среднем огне 2 мин. Затем промойте и почистите две картофелины, нарежьте кубиками. Влейте в кастрюлю воду и всыпьте картофель, добавьте лавровые листья и соль, доведите до кипения и варите в течение 5 минут. Пошинкуйте капусту, всыпьте в кастрюлю, где варился картофель и прокипятите 15 минут. Затем добавьте в кастрюлю зажарку. Нарежьте тонко вяленые груши, выложите в кастрюлю, добавьте соль и перец по вкусу и варите еще 7 минут. В конце добавьте мелко порезанный чеснок.

Вешенки с чесноком

Для приготовления этого блюда вам необходимо приобрести:

Вешенки – 400 г.

Чеснок – 2 зубчика

Масло растительное – 2 ст. л.

Соль и перец.

Как приготовить:

Помойте вешенки, срежьте твердую часть ножки и нарежьте большими кусками. Покрошите чеснок. На разогретую сковороду влейте масло, выложите вешенки и чеснок. Жарьте, пока из грибов не испарится влага – они должны стать мягкими. Посолите и поперчите и подавайте охлажденным блюдом.

Спагетти с цукини и грибами

Какие продукты необходимы:

Цукини или кабачки – 300 грамм.

Вешенки – 150 г

Лимонный сок – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Мята – веточка

Соль и перец

Как приготовить:

Цукини промойте и порежьте тонкими соломками. Грибы крупно порежьте и обжарьте на оливковом масле в течение 5 минут. Добавьте цукини, соль, перец и обжаривайте еще минуту. Добавьте сок лимона и листики мяты. Сразу выложите по тарелкам, чтобы цукини не стали слишком мягкими.

Цветная капуста с соусом из тахини и медом

Вам понадобятся:

Цветная капуста (небольшая капуста)

Сухие прованские травы – 0,5 ч. л.

Растительное масло – 1 ст. л.

Паста тахини – 2 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Соль и перец

Как приготовить:

Головку цветной капусты хорошо промойте и высушите. Разрежьте пополам и нарежьте каждую половину вдоль на слайсы толщиной примерно 1 см. Отделите соцветия капусты от основания. Разогрейте сковороду и влейте растительное масло. Обжарьте капусту до золотистой корочки с обеих сторон, посолите и поперчите, добавьте сухие травы. Для приготовления соуса смешайте тахинскую пасту с медом, добавьте лимонный сок и перемешайте. При подаче полейте цветную капусту соусом из тахини.

Запеченный сельдерей с солью и перцем

Что нужно:

Один корень сельдерея

Подсолнечное масло – 1 ст. л.

Соль и перец

Как приготовить:

Помойте небольшой корень сельдерея, разрежьте на две части, посолите и поперчите, полейте растительным маслом и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов на 40-80 минут. Клопотенко советует использовать запеченную мякоть сельдерея в качестве гарнира к мясным блюдам или добавлять в супы, картофельное пюре для придания особой ароматной нотки.

Жареные огурцы с чили

Для этого блюда нужны:

Огурцы – 400 г

Перец чили – 5-10 г

Соевый соус – 2 ст. л.

Масло растительное – 1 ст. л.

Как готовить:

Вымойте огурцы, обрежьте хвостики и просушите. Нарежьте сначала кольцами толщиной 5-6 мм, затем разрежьте их пополам. Перец чили помойте и нарежьте тонкими слайсами. Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите огурцы. Жарьте на среднем огне в течение минуты. Влейте 2 ст. л. соевого соуса, добавьте слайсы чили и жарьте все еще 2 минуты.

Салат со шпинатом, апельсином и морковью

Продукты:

Апельсин – 2 шт.

Шпинат – 200 г

Морковь – 100 г

Кунжут – 1 ч. л.

Апельсиновый сок – 100 мл

Сливочное масло или подсолнечное масло – 20 г

Как готовить:

Шпинат промойте, обсушите и нарежьте, обжарьте на сливочном масле 2-3 минуты и посолите. Апельсин очистите и отделите мякоть от перегородок. Из второго апельсина выжмет сок. Морковь нарежьте кружочками и отварите в апельсиновом соке. Кунжут обжарьте на сухой сковороде 10-20 секунд. Все ингредиенты смешайте и добавьте соус, в котором варилась морковь.

Марокканский салат с фасолью и апельсинами

Продукты:

Апельсин – 1 шт.

150 г красной консервированной фасоли

Лимон

Сладкий перец

10 маслины без косточек

Крымский лук

2 веточки мяты

1-2 ст. л. оливкового масла

соль и черный свежемолотый перец

Как приготовить:

Апельсин разрежьте пополам. С одной части снимите цедру без белого слоя, иначе он будет горчить. Частицы апельсина очистите от пленок – нужное "чистое апельсиновое филе". Лук и перец нарежьте кубиками, а маслины – пополам. Смешайте в миске апельсины, лук, перец и маслины, добавьте фасоль. Соус: смешайте вилкой сок лимона и половины апельсина с оливковым маслом, заправьте салат. Добавить мяту, приправить перцем, солью и тонко нарезанной цедрой апельсина.

Пастуший пирог

Какие продукты нужны:

Стакан чечевицы (красной или зеленой)

2 томаты

репчатый лук

1 ст. л. томатной пасты

пол ч. л. тмина

морковь

200 г шампиньонов

2 зубчика чеснока

100 мл овощного бульона (или воды)

500 г картофеля

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец

Как приготовить:

Шампиньоны помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими слайсами. Очистите луковицу и нарежьте мелкими кубиками. Большую морковь очистите и натрите на крупной терке. Томаты нарежьте средними кубиками. Почистите 2 зубчика чеснока и мелко покрошите ножом. Разогрейте сковороду со столовой ложкой подсолнечного масла. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте тертую морковь и обжаривайте еще несколько минут. Добавьте на сковороду слайсы шампиньонов, продолжайте жарить 2-3 мин. Добавьте к овощам томаты, томатную пасту и воду, тушите 5-7 минут. Стакан чечевицы отварите в подсоленной воде до готовности. Добавьте на сковороду измельченный чеснок, отварную чечевицу, посолите и поперчите, всыпьте тмин, перемешайте и тушите минуту. Картошку очистите и сварите в подсоленной воде до готовности. Разомните пестиком и влейте оливковое масло. Выложите готовую начинку из овощей с чечевицей в форму для запекания и равномерно распределите по форме. Покройте слоем картофельного пюре и отправьте в духовой шкаф на 20 минут запекаться при температуре 180 градусов до появления румяной корочки.

Вегетарианские трюфели из фиников

Какие продукты нужны:

Вяленые финики – 500 г

Кероб – 5 ст. л.

Кокосовые сливки – 30 мл

Фисташки – 100 г

грецкий орех – 100 г

Приготовление:

Из фиников вытащите косточки, мякоть перебейте блендером. Добавьте к финикам кероб и перемешайте блендером еще раз. Влейте кокосовые сливки и снова включите блендер. Сформируйте из полученной массы шарики и разделите их на 3 части. Первую часть финиковых конфет обваляйте в керобе. Орехи измельчите и обрушите в них вторую и третью часть финиковых трюфелей. Поставьте в холодильник на несколько часов.

Компот из сухофруктов

На трехлитровую кастрюлю вам понадобятся:

Сухофрукты (яблоки, груши, сливы) – 500 г

Сахар – 2-3 ст.л.

Розмарин – 4 веточки.

Приготовление:

Сухофрукты промойте и выложите в кастрюлю, залейте водой. Доведите до кипения, добавьте сахар. Когда закипит, снимите с огня и добавьте розмарин. Накройте крышкой и наставьте.

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