Адское лето: синоптики предупреждают, что жара и засуха могут уничтожить часть урожая в Украине

В этом году украинское лето обещает быть аномально жарким и с минимальным количеством осадков. Сейчас уже фиксируется дефицит дождей по всей территории страны.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. Как пояснил синоптик, именно майские осадки имеют решающее значение для формирования урожая. Однако в первой половине месяца возможны даже ночные заморозки, что лишь усложняет ситуацию.

"Урожай в этом году будет в значительной степени зависеть от того, какой будет майская погода", – подчеркнул Постригань.

Он также добавил, что лето 2025 года, по прогнозам, ожидается засушливым и с повышенными температурными показателями.

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"Средняя температура этим летом прогнозируется на 2 градуса выше нормы, а количество осадков – ниже привычного уровня", – отмечает эксперт.

Из-за изменения климата лето стало ощутимо более жарким и засушливым. За последние 30 лет средние летние температуры выросли на 1,6 ° С, в то время как объем осадков уменьшился на 12 %. Количество дней с температурой свыше 30 °С, особенно выше 35 °С, практически удвоилось. Самые заметные изменения, по словам синоптика, наблюдаются в июле. Из-за перегретого грунта дождевая вода быстро улетучивается, не успевая впитываться в землю, что снижает ее доступность для растений.

Во второй половине лета – в частности, в июле и августе – жара часто негативно влияет на состояние растительности. Отсутствие влаги в комплексе с высокими температурами создает серьезные вызовы для сельского хозяйства.

Как сообщает Виталий Постригань, уже сейчас температура грунта на 10-сантиметровой глубине соответствует показателям середины мая. Такая ситуация неблагоприятна, особенно для выращивания картофеля.

Засуха в Украине: обострение климатической ситуации

Климатические изменения в Украине происходят все более стремительно. Жарких дней становится больше, а периоды без дождя длятся дольше. По словам климатологии Веры Балабух, в период с 1961 по 2024 год темпы повышения температуры в нашей стране почти в 2,5 раза превысили глобальные показатели.

Наиболее критическая ситуация наблюдается на юге. Там, кроме влияния климатических изменений, негативную роль сыграла потеря Каховского водохранилища. В результате возрастает риск опустынивания: расширяются Олешковские пески, а количество осадков продолжает уменьшаться, что затрудняет водный баланс региона.

Раньше мы рассказывали, что аномальное лето может сорвать урожай.

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