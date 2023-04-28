Без муки и яиц: простой рецепт запеченных сырников

Овсяная каша и сырники, наверное, самые популярные блюда среди украинцев для полезного завтрака. Но творожники могут стать еще более полезными – их можно готовить без яиц и без муки.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко предлагает вместо муки добавлять в сырники манку. А мы попытались приготовить это блюдо с добавлением к кисломолочному сыру перемолотых орехов. Делимся рецептом.

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Ингредиенты:

Кисломолочный творог (2,5% жирности) – 500 граммов

Сахар – 2 столовые ложки

Ванильный сахар – 10 граммов

Крахмал – столовая ложка

Перемолотые орехи – 3 столовые ложки

Поставьте духовку на 180 градусов, чтобы она грелась.

Выложите сыр в глубокую миску, добавьте сахар, ванильный сахар и хорошо перемешайте. Затем добавьте крахмал и снова вымесите тесто ложкой.

Перемолотые орехи (мы готовили на измельченном миндале) высыпьте на широкую тарелку.

Смочите руки растительным маслом и сформуйте сырники, выложите их на измельченные орехи.

На противень застелите пергаментную бумагу и положите на нее сырники. Готовьте в духовке в течение 20-30 минут.

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