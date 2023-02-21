Блюда на Масленицу, которые должны быть на столе: рецепты вареников и творожных вкусностей

В Украине с 20 февраля началось празднование Масленицы, которое продлится до 26 числа. Всю масляную неделю украинцев принято готовить разнообразные блюда, среди которых блины, вареники, галушки, вкусности с сыром и т.д.

Эта неделя, предшествующая Великому посту, запрещается употреблять мясо, сало, однако разрешены блюда из молока и яиц.

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Главной едой на этой неделе кроме блинов с разнообразными начинками должны стать вареники с сыром, картофелем или капустой. Как их приготовить, посоветовали гастро-эксперты издания SHUBA:

Вареники с картофелем:

Для теста берите 450 г муки, 250 мл молока, 80 мл воды, яйцо и чайную ложку масла. Для начинки нужно 1,5 кг картофеля и чайную ложку соли. По желанию можете взять укроп и петрушку, чтобы посыпать ими вареники, когда вы их сварите.

Как приготовить:

Очистите картофель, поставьте варить и посолите. Пока она варится, начните замешивать тесто. Высыпьте в миску муку, добавьте яйцо, молоко, воду, растительное масло и соль. Тесто должно стать эластичным и гладким. Когда замешаете – поставьте в сторону, накрыв чистым полотенцем. Когда картофель сварится, сделайте из него пюре, посолите и по желанию поперчите. Можно также внутрь добавить обжаренный лук. Тесто нужно тонко раскатать и стаканом вырезать кружочки, внутрь которых выложить по ложке пюре. Защелкните края вареников. Выкладывайте сформированные вареники на присыпанную мукой поверхность. Поставьте трехлитровую кастрюлю с широким дном на плиту, влейте 2 литра воды и поставьте кипятиться. Когда вода начнет закипать, положите в нее лавровый лист и несколько горошинок черного перца, можно и посолить. Вареники по одному опускайте в кипяток и варите 5 минут.

Вареники с капустой

Для теста нужно взять 2 стакана муки, 500 мл воды, сухие дрожжи – 1 ст. л., соль – щепотку, 2 ст. л. растительного масла.

Для начинки понадобится луковица, пол капусты, 2 ст. л.масла и соль. Можно добавить молотого черного перца.

Для начала пошинкуйте капусту и нарежьте лук. На разогретую сковороду с высокими бортиками влейте растительные масла и притушите капусту вместе с луком. Пока они тушатся, подготовьте тесто. Для этого сначала просейте муку в глубокую миску, добавьте дрожжи сели и перемешайте. В стакане с водой размешайте масло и влейте в муку. Замесите тесто и поставьте его созревать в тепло, накрыв миску полотенцем. Когда тесто взойдет и увеличится в два раза, перемешайте его хорошо и на 15 минут поставьте "достигать". Готовое тесто выложите на присыпанную мукой поверхность и раскатайте. Оторвите от него часть, сформуйте шарик и приплюсните рукой. Внутрь уложите начинку из капусты и защипните. Варить вареники с капустой нужно в кипятке до 5 мин. Готовое блюдо смажьте щедро маслом или растительным маслом. По желанию присыпьте мелко покрошенным укропом или петрушкой.

Предлагаем вашему вниманию несколько блюд к Масленице и рецепты, как их готовить:

Вареники с сыром

Тесто замесите таким же образом, как на вареники с картофелем. Для начинки возьмите полкилограмма мягкого творога, вбейте в него яйцо, всыпьте столовую ложку сахара и добавьте щепотку ванили. По желанию можно добавить запаренного светлого изюма. Если сыр не будет в форме, можно добавить столовую ложку манки и оставить набухать. Этот процесс займет минут 10-15.

Начинку из сыра нужно укладывать в тесто чайной ложкой, не переборщите, чтобы вареники потом не разлезались при варке.

После того как вы сварите вареники, положите в миску столовую ложку сливочного масла, а затем выкладывайте вареники из кастрюли, где они варились. Готовое блюдо можно посыпать тертым маком и присыпать сахарной пудрой и измельченными орешками.

Также на Масленицу готовят сырники.

Рецепт сырников с манкой:

Подготовьте кисломолочный творог – 400 г, яйцо, 3 ст. л. манки, 3 ст. л. сахара, 4 ст. л. подсолнечного масла и 10 г ванильного сахара. Можно добавить немного соли.

Как приготовить:

Выложите творог в миску, вбейте яйцо, всыпьте сахар и ванильный сахар, манку и соль.

Перемешайте все ингредиенты до однородности. Если тесто кажется редким, добавьте еще немного манки. Дайте смеси выстояться 15-20 минут.

Посыпайте доску или рабочую поверхность манкой, сформуйте из теста шарики и немного прижмите каждый из них столовой ложкой. Сформированные сырники запанируйте в манке.

Разогрейте сковороду, влейте масло и поочередно выкладывайте сырники и жарьте их до появления золотистой корочки.

Готовые сырники выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир.

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