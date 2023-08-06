Дети будут в восторге: рецепт бананов на гриле с шоколадом от Евгения Клопотенко

Этот десерт по рецепту с сайта Евгения Клопотенко уточнит и порадует вас и ваших близких. Он переносит блюда с бананом на новый уровень.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 банана

80 г черного шоколада

30 г миндаля

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Способ приготовления:

1. Промойте и высушите 4 банана. В каждом банане произведите в каждом банане глубокий разрез вдоль.

2. В каждый банан вложите несколько кусочков шоколада, чтобы они глубоко вошли в плод. Миндаль измельчите ножом.

3. Бананы запекайте на решетке для гриля 15 минут.

4. Перед подачей посыпьте бананы миндалем.

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