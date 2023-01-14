Как правильно пожарить картофель, чтобы образовалась корочка

Обжарить картофель – дело нехитрое. Несколько простых приемов помогут вам обжарить ее так, чтобы на ней образовалась хрустящая золотистая корочка.

Повар Евгений Клопотенко говорит, что для приготовления "идеального" жареного картофеля нужно выбирать сковороду с толстым дном, а еще лучше – жарить в чугунной сковородке.

Одним из секретов приготовления блюда является то, как вы нарежете корнеплод – лучше, чтобы это были одинаковые по размеру брусочки, кружочки или кубики, тогда оно прожарится равномерно. А еще перед приготовлением нарезанный картофель лучше немного просушить, чтобы он не липал в сковороду.

Клопотенко говорит, что обжаривать картофель лучше на смеси сливочного и подсолнечного масла. "Главное хорошо прогреть сковороду с маслом перед тем, как закладывать картофель", – добавил он.

Чтобы образовалась корочка, картофель лучше жарить без крышки. Или сначала пропарить под крышкой, а когда будете переворачивать, уже продолжайте обжарку в открытой сковородке.

Еще важным моментом – не стоит солить картофель сразу, стоит добавить соль уже в конце приготовления.

Раньше мы писали о советах Клопотенко по приготовлению "скорых блюд", если гости уже на пороге, а времени на стряпню нет.

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