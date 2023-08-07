Как вкусно закрыть патиссоны с кабачками: рецепт от Клопотенко

Патиссон – это универсальный продукт, который можно использовать в различных блюдах. Они обладают нежным вкусом и мягкой текстурой, поэтому идеально подходят для консервирования.

Uaportal во время консервирования взял за основу рецепт маринования патиссонов от известного повара Евгения Клопотенко и добавил к нему кабачков. Результат превзошел надежду.

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Какие ингредиенты требуются для консервации патиссонов и кабачков:

На литровую банку нужно взять 2 небольших патиссона и один цукини. Также понадобится половина моркови, половина репчатого лука, один помидор, 2 зубчика чеснока, 3-5 горошин черного перца, столько же горошин душистого перца, лавровый лист.

Патиссон и цукини нужно хорошо вымыть, удалить плодоножки и нарезать на произвольные кусочки (чтобы влезали в банку). Морковь нужно натереть на крупной терке или нарезать кольцами, лук нарезать полукольцами, помидор разрежьте на 4 части.

Для маринада понадобится 400 мл воды, пол столовой ложки соли, 60 г сахара, 60 мл уксуса 9% и 40 мл подсолнечного масла.

Приготовление

Поставьте банки стерилизоваться, а также простерилизуйте крышки, которыми будете закрывать банки. На дно банки выложите морковь, чеснок, лавровый лист, перец, затем патиссоны и цукини. Приготовьте маринад. В кастрюлю налейте воду, добавьте соли и сахар. Доведите до кипения на среднем огне, чтобы соль и сахар растворились. Снимите маринад с огня и влейте уксус и растительное масло. Залейте маринадом банки с овощами. Простерилизуйте банки с патиссонами. На дно кастрюли положите керамическую тарелку верхом дном, на нее установите банку с патиссонами, накройте ее стерильной крышкой и залейте воду в кастрюлю до самого верха банки. После закипания воды стерилизуйте 15 минут, а затем закрутите плотно крышку. Если у вас много банок, возьмите большую кастрюлю и вместо тарелки на дно положите полотенце.

Банка с патиссонами оставьте охлаждаться при комнатной температуре, затем переставьте в прохладное место и храните до года. Кстати, для более хрустящего вкуса патиссонов и цукини, можно замочить их в холодной воде на несколько часов перед консервированием.

В маринад можно добавить другие специи, например, кориандр, тмин или гвоздику.

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