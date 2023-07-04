Как заморозить малиновое пюре на зиму: рецепт от Клопотенко

Как сделать пюре из малины и заморозить его на зиму

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился на своем веб-сайте простым способом замораживания малины в виде пюре для хранения зимой.

Читайте также: Морозостойкие и плодородные сорта желтой малины, о которых не все знают

По его словам, если вы уверены в качестве малины, можно не мыть ягоды перед заморозкой, поскольку они могут впитывать жидкость и размокать, что отрицательно скажется на качестве. Однако если вы приобрели малину в супермаркете или на рынке, рекомендуется промыть ее под холодной водой. Затем разложите ягоды на бумажное полотенце в один слой и оставьте в течение пяти часов.

После этого ягоды следует перебить блендером до получения однородного пюре и разлить в силиконовые формы для кексов. Затем поместите формы из пюре в морозильную камеру и оставьте до полной заморозки.

Готовое пюре можно извлечь из морозильника и перелить в герметичные пакеты для хранения. По желанию к пюре можно добавить сахар или сахарную пудру для улучшения вкуса, рекомендует Евгений Клопотенко.

Предлагаем узнать основные советы огородников по уходу за малиной.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!