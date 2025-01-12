Какая категория украинцев с маленькой пенсией имеет право на доплаты: ответ ПФУ

Доплата к пенсии начисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер достиг определенного возраста.

Украинцы, достигшие 70 лет, получают право на возрастную прибавку к пенсии, размер которой начинается от 300 гривен. Такие выплаты предусмотрены Законом Украины "О пенсионном обеспечении". Об этом пишет ТСН.

Ранее мы говорили, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

Размер возрастных надбавок зависит от возраста пенсионера:

после 70 лет - 300 грн,

после 75 лет - 456 грн,

после 80 лет - 570 грн.

Доплата назначается автоматически на основе данных Пенсионного фонда. Для его получения не нужно подавать заявление. Однако право на надбавку имеют только те, чья пенсия не превышает 10340,35 гривен.

Первое начисление надбавки производится в месяце, следующем за месяцем достижения соответствующего возраста, а его размер пропорционально зависит от количества дней после дня рождения пенсионера.

Ранее мы говорили, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!