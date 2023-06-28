Клопотенко назвал секретный ингредиент для вареников с вишнями

Лето – прекрасная пора для того, чтобы ежедневно готовить что-то из сезонных ягод и фруктов. Предлагаем вам обратить внимание на вареники с вишнями, которые готовятся с "секретным ингредиентом".

Этим рецептом поделился известный украинский кулинар Евгений Клопотенко. Он говорит, что добавляет к вареникам манку. В тесто или в начинку читайте дальше.

Для теста Клопотенко советует подготовить следующие продукты:

Мука – 500 г

Молоко – 250 мл

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст. л.

Соль – ½ ч. л.

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А для начинки запаситесь:

Вишни без косточек – 400 г

Сахар – 1-2 ст. л.

Манка – 1 ст. л.

Соль – щепотка

Как готовить вареники с вишней?

Просейте муку в глубокую миску, добавьте соль, яйцо и растительное масло. Размешайте, влейте молоко. Замесите тесто. К вишне без косточек, из которой стек сок, добавьте манку и сахар. Перемешайте. Раскатайте тесто толщиной до 3 мм. Стаканом вырежьте в нем кружочки. Выложите вишню внутрь кружочка и защипните края теста. Варите вареники в кипящей воде с щепоткой соли на медленном огне примерно 3-4 минуты после того, как они всплывут.

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