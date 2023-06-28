Клопотенко назвал секретный ингредиент для вареников с вишнями
Клопотенко назвал секретный ингредиент для вареников с вишнями
Лето – прекрасная пора для того, чтобы ежедневно готовить что-то из сезонных ягод и фруктов. Предлагаем вам обратить внимание на вареники с вишнями, которые готовятся с "секретным ингредиентом".
Этим рецептом поделился известный украинский кулинар Евгений Клопотенко. Он говорит, что добавляет к вареникам манку. В тесто или в начинку читайте дальше.
Для теста Клопотенко советует подготовить следующие продукты:
- Мука – 500 г
- Молоко – 250 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Соль – ½ ч. л.
Читайте также: Рецепт ленивого клубничного торта без выпечки
А для начинки запаситесь:
- Вишни без косточек – 400 г
- Сахар – 1-2 ст. л.
- Манка – 1 ст. л.
- Соль – щепотка
Как готовить вареники с вишней?
- Просейте муку в глубокую миску, добавьте соль, яйцо и растительное масло. Размешайте, влейте молоко. Замесите тесто.
- К вишне без косточек, из которой стек сок, добавьте манку и сахар. Перемешайте.
- Раскатайте тесто толщиной до 3 мм. Стаканом вырежьте в нем кружочки.
- Выложите вишню внутрь кружочка и защипните края теста.
- Варите вареники в кипящей воде с щепоткой соли на медленном огне примерно 3-4 минуты после того, как они всплывут.
Советуем также обратить внимание на рецепт мятного льда.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!