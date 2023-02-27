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Клопотенко поделился рецептами постных блюд, которые разнообразят меню тех, что постится

Былим Елена

Клопотенко поделился рецептами постных блюд, которые разнообразят меню тех, что постится

В Украине начался Великий пост, который продлится 40 дней. Воздерживаться от скоромной еды нужно будет до 15 апреля.

Украинцы, соблюдающие строгий пост, пытаются разнообразить свое меню, чтобы блюда не были скучными и невкусными. Известный повар Евгений Клопотенко отмечает, что к постным блюдам можно добавлять овощи, фрукты, грибы, всевозможные соления и маринованные овощи, чтобы песни становились вкуснее и полезнее.

Он советует в пост употреблять каши из разных круп, грибы (свежие или сушеные), бобовые (чечевица, фасоль, горох), овощи и фрукты (свежие или маринованные). "Ну и какой постный стол без гороха, фасоли, чечевицы и других бобовых, содержащих рекордное количество растительного белка, который по своим питательным свойствам ничуть не уступает животному белку. Ведь не зря бобовые называют лучшей альтернативой мясу", - рассказал Клопотенко.

Он посоветовал перед приготовлением постных блюд из бобовых не забывать, что их нужно замочить перед приготовлением на 6-8 часов, а лучше и на ночь. "Не забывайте только сливать воду время от времени во избежание брожения. Так время приготовления постного блюда значительно сократится. Также бобовые после замачивания гораздо лучше усваиваются организмом и у вас не появится "вздутие" живота", — добавил повар.

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Вот несколько рецептов постных блюд, которыми Клопотенко поделился на своем сайте

Затертая капуста

 

Для приготовления подготовьте:

  • 500 г квашеной капусты
  • 100 г пшена
  • 2 луковицы
  • соль и перец по вкусу

Процесс приготовления

  1. Высыпьте в миску 100 г пшена и тщательно промойте. Залейте крутым кипятком и оставьте запариваться на 20 минут.
  2. Запаренное пшено растолчите либо в макитре, либо блендером.
  3. Выложите 500 г квашеной капусты в миску, залейте водой и немного промойте. Воду слейте.
  4. Переложите промытую капусту в кастрюлю и залейте водой, чтобы немного покрывала ее. Варите на небольшом огне 10 минут после закипания воды.
  5. Очистите луковицы и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в капусту и проварите все вместе еще 10 минут.
  6. Приблизительно половину жидкости слейте в отдельный сосуд, а к капусте с луком добавьте перетертое пшено.
  7. Посолите и поперчите, перемешайте. Варите еще минут 15 до готовности пшена, при необходимости доливая понемногу жидкости, оставшейся после отваривания капусты.
  8. Сдобрить блюдо можно ограничительным на масле луком.

Винегрет с растительным сыром

 

Вам понадобится:

  • 2 средних свеклы
  • 2 небольшие моркови
  • 2 небольших соленых огурца
  • половинка красного лука
  • 100 г растительного сыра
  • 2 картофелины
  • 4 ст. л. ароматного растительного масла
  • 3-4 веточки петрушки
  • соль и перец по желанию

Как приготовить:

  • Вымойте овощи, заверните в фольгу, сделайте проколы в нескольких местах и запекайте при температуре 180 градусов до готовности.
  • Когда овощи охладятся, почистите их и нарежьте кубиками.
  • Добавьте к ним нарезанные соленые огурцы и измельченный красный лук.
  • В миске смешайте все ингредиенты, добавьте растительное масло и оставьте настояться.
  • Измельчите сыр и посыпьте салат сверху.
  • Посыпайте блюдо покрытой петрушкой.

Суп с сельдереем и белыми грибами

 

Возьмите большой корень сельдерея, половинку моркови и лук, 20 г сухих белых грибов, четвертинку репы и несколько ломтиков подсушенного хлеба. А еще подготовьте укроп, черный молотый перец (или душистый), лавровый лист и соль с перцем.

Как готовить?

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Промойте большой корень сельдерея, не очищая от кожуры. Заверните в фольгу и положите запекаться на 2 часа.
  2. Очистите морковь и лук, нарежьте их полукольцами или слайсами.
  3. Разогрейте сковороду без растительного масла и масла. Выложите овощи и обжарьте по несколько минут с каждой стороны.
  4. В кастрюлю наберите 2 л воды и выложите туда овощи из сковороды, добавьте несколько щепоток соли, перца и лавровый лист. Доведите до кипения и варите овощной бульон в течение 20 минут на маленьком огне.
  5. Снимите с огня, достаньте лавровый лист, накройте плотно крышкой и пока отставьте.
  6. Отделите зелень от 3 веточек укропа и мелко порубите.
  7. Промойте 20 г сухих белых грибов и выложите в миску. Залейте крутым кипятком и оставьте отмачиваться.
  8. Достаньте из духовки корни сельдерея, разрежьте и дайте немного остыть. Извлеките мякоть и разложите в глубокие порционные тарелки. Нарежьте репу тонкими слайсами и так же разложите в каждую тарелку.
  9. Из бульона извлеките овощи и специи, еще раз доведите его до кипения. Добавьте отмоченные грибы и варите в течение 5 минут. Разлейте бульон по тарелкам и посыпайте порубленным укропом.
  10. Подсушите в тостере или на сухой сковороде 6 ломтиков хлеба и подавайте вместе с супом.

Закуска из кимчи

 

Для блюда требуются:

  • кочан пекинской капусты (примерно 1 кг)
  • 3 ст. л. рисовой муки или кукурузного крахмала
  • большая морковь
  • пучок зеленого лука
  • редька или дайкон
  • 2 см корня имбиря
  • сладкий перец
  • 150-300 г перца чили в стручках
  • 6 зубчиков чеснока
  • 1 ч. л. зерен кориандра
  • 50 мл рыбного соуса
  • 2 ст. л. сахара
  • 8 ст. л. соли
  • 500 мл воды

Как готовить:

  1. Пекинскую капусту порежьте вдоль на четыре части, а затем каждую из четвертинок – поперек на три части. Разберите листики и хорошо промойте в большой миске. Слейте воду, щедро посыпьте 6 ст. л соли и перемешайте. Оставьте на 30-60 минут, чтобы листья засолились.
  2. В сотейнике смешайте два стакана воды из 3 ст. л. рисовой муки или кукурузного крахмала. Поставьте на небольшой огонь и варите, помешивая, до получения густой массы. Отставьте сотейник, чтобы остывало.
  3. Приготовьте соус Канкочи: пропустите через мясорубку или перебейте в чаше блендера до получения однородной массы сладкий перец, 150-300 г перца чили, лишенных семян и хвостиков, 6 зубчиков чеснока и 2 см очищенного корня имбиря. Добавьте в смесь 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и перемешайте.
  4. Нарежьте пучок зеленого лука, морковь порежьте тонкой соломкой. Если у вас есть дайкон, из него тоже нужно сделать тоненькие полоски.
  5. Засоленную в миске капусту хорошо промойте от соли и встряхните от излишней влаги. Добавьте в миску другие ингредиенты: рыбный соус (если его не обнаружили, можно готовить и без него), кориандр, прохладную смесь из рисовой муки, соус Канкочи. Все тщательно перемешайте, чтобы соусы объединились и обволокли каждый капустный лист.
  6. Капусту оставьте в холодильнике мариноваться на 1-2 дня, накрыв миску плёнкой. Кимчи можно хранить около месяца, но готовьтесь, что порция может исчезнуть практически через несколько дней.

Паста с тушеной капустой

 

Требуются следующие продукты:

  • 500 г белокочанной капусты
  • 300 г макарон (пасты)
  • 3 ст. л. подсолнечного масла (+ 1 ст. л. по желанию в готовое блюдо)
  • 1 лук
  • соль по вкусу

Как готовить:

  1. Порежьте капусту тоненькой соломкой, а лук – кубиком. Разогрейте сковороду из 3 ст. л. подсолнечного масла и переложите в него овощи. Посолите и тушите, пока капуста не станет светло-коричневой и мягкой.
  2. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте 300 г пасты, посолите по вкусу и отварите, откиньте на дуршлаг, чтобы вода утекла.
  3. Переложите на сковороду с тушеной капустой и перемешайте.
  4. Подавайте пасту с теплой капустой и по желанию полейте еще маслом.

Булгур с вишнями и томатами

 

Возьмите 200 г булгура, 50 г сушеной вишни и большой томат, 1 ст. л. оливкового масла, 4 веточки мяты, соль и перец по вкусу.

Готовим так:

  1. В кастрюлю выложите 200 г булгура и влейте 400 мл воды. Добавьте щепотку соли и варите примерно 20 минут после закипания на небольшом огне.
  2. Готовый булгур откиньте на дуршлаг и выложите в миску. Добавьте по вкусу соли и перца, влейте 1 ст. л. оливкового масла и перемешайте.
  3. Вымойте томат и нарежьте мелкими кубиками. Промойте 50 г сушеной вишни и добавьте в миску к булгуру вместе с помидорами.
  4. Отделите от стеблей листики из 4-х веточек мяты, мелко изрубите и добавьте к блюду. Хорошо размешайте и подавайте к столу.

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