Клопотенко поделился рецептами праздничных коктейлей к новогоднему столу

При планировании праздничного меню, если вы ждете гостей в новогоднюю ночь, стоит позаботиться о тех, кто соблюдает Рождественский пост. Кроме постных блюд для ваших друзей можно удивить их и вкусными напитками, не содержащими алкоголь.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко поделился своим опытом по приготовлению разнообразных коктейлей, которые прекрасно дополнят ваши новогодние блюда. Он отметил, что эти "праздничные напитки не только просто приготовить дома, они, несомненно, очень вкусны".

Глинтвейн из клюквы, имбиря, гвоздики и апельсина.

Такой напиток часто готовят в Канаде. А вино, входящее в его состав, можно заменить соком граната.

Что вам нужно:

750 мл красного сухого вина (или гранатового сока, если вы производите безалкогольный напиток)

100 г клюквы

апельсин

3 см корня имбиря

груша

2 звездочки бадьяна

2 бутона гвоздики

50 г меда

Как приготовить:

Вино или сок влейте в кастрюлю, добавьте порезанный корень имбиря и кусочки груши. Затем всыпьте 100 г клюквы, добавьте бадьян и гвоздику. Разрежьте апельсин, выжмите из него сок и положите остатки в кастрюлю. Всю эту смесь нужно довести до кипения на среднем огне, затем убавить огонь и варить до 20 минут. Затем снимите кастрюлю с плиты, дайте смеси немного остыть и добавьте мед, хорошо размешайте. Разлейте готовый ароматный напиток в бокалы.

Еще Клопотенко советует приготовить безалкогольный коктейль с гранатовым соком и тоником.

Заблаговременно позаботьтесь, чтобы у вас были такие ингредиенты:

400 мл гранатового сока

400 мл тоника

200 мл воды

2 см корня имбиря

3 ст. л. сахара

кубики льда

Процесс приготовления:

Корень имбиря нарежьте тонкими слайсами и уложите в сотейник, добавьте сахар и воду. Сироп нужно варить 5 минут. Затем его нужно охладить. Когда смесь остынет, процедите ее. В стаканы положите несколько кубиков льда и распределите сироп поровну. Добавьте в каждый стакан гранатовый сок. Сверху нужно залить все тоником.

Лимонад с кокосом и лаймом

Его тоже готовить легко. Требуются следующие продукты:

Лимон – 2 шт.

Сахар – до 6 ст. л.

Кокосовые сливки – 65 мл.

Мята – 4 веточки.

Газовая столовая вода – 1,5л.

Лайм – 2 шт.

Как приготовить:

Лимоны помойте, разрежьте пополам и выдавите сок в сотейник. Добавьте сахар и налейте 150 мл воды, перемешайте и поставьте на плиту, чтобы закипела смесь. Когда жидкость застынет до комнатной температуры, перелейте ее в графин или банку. Добавьте в него кокосовые сливки и газировку. Выжмите туда сок одного лайма, добавьте листья мяты и еще один лайм, порезанный кружочками. Этому лимонаду перед употреблением необходимо настояться до часа, затем немного охладить его.

Комплект с розмарином

Для его приготовления подготовьте трехлитровую кастрюлю, куда уложите 500 г помытых сухофруктов (яблоки, груши, сливы), 3 ст. л. сахара. Залейте все водой и поставьте на плиту, доведите до кипения под крышкой, выключите плиту и положите в компот и 4 веточки розмарина. Дайте напитку настояться под крышкой.

Безалкогольный поссет с апельсиновым соком

Продукты:

400 мл молока 2,5%

цедра 1 апельсина

200 мл апельсинового сока

сахар или мед по вкусу

Приготовление:

Апельсин помойте и натрите цедру, выжмите из него сок. Требуется 200 мл жидкости. Молоко налейте в кастрюлю, добавьте апельсиновую цедру и поставьте на плиту, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и добавьте апельсиновый сок. Молоко должно свернуться. Через 30 секунд снимите с огня, добавьте сахар или мед и разлейте по стаканам. Украсьте цедрой апельсина.

Ягодный морс

На 2,5 л воды подготовьте:

Вишня (замороженная) – 300 г

Яблоко – 3 шт.

Корень имбиря

Сахар.

Приготовление:

Вишню разморозьте, яблоки помойте и нашинкуйте крупными кусочками, имбирь порежьте тонкими слайсами. Положите все в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и варите в течение 5 минут.

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