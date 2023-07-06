Клопотенко сказал, как сварить варенье из кабачков, вкус которого похож на ананас

В сезон кабачков и цуккини есть отличная возможность приготовить из них вкусное и полезное варенье. А добавление к кабачкам лимонов и апельсинов сделает их вкус похожим на ананасы.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко поделился собственным рецептом варенья из кабачков, к которому он добавляет цитрусовые. Он уверяет, что такое варенье станет настоящим "гастрономическим удовольствием".

Это варенье из кабачков с апельсином и лимоном готовится очень просто, не требуя добавления никаких загустителей. Если оно в начале кажется немного редким, не волнуйтесь, оно загустеет со временем.

Особое внимание следует обратить на выбор овощей. Для этого рецепта рекомендуется брать молодые кабачки. Если у вас нет такой возможности, то зрелый кабачок нужно очистить от семян и твердой кожицы. Но указанный вес кабачков в рецепте уже предполагает очищенные от кожуры овощи.

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Если вы любите экспериментировать, попробуйте добавить к варенью из кабачков имбирь, курагу или яблоки. Это придаст интересные нотки вкуса, говорит Клопотенко.

Для приготовления вам понадобятся:

1 кг молодых кабачков

600 г сахара

100 мл воды

1 коробочка кардамона

Сок и цедра 1 лимона

Сок и цедра 1 апельсина

Беремся к приготовлению:

Вымойте молодые кабачки и срежьте хвостики, очистите от кожуры. Нарежьте овощи на небольшие кубики примерно одинакового размера.

Тщательно вымойте апельсин, натрите цедру на мелкой терке, избегая белой горькой части. Выжмите сок из апельсина.

Выложите кубики кабачков в кастрюлю и влейте 100 мл воды. Добавьте 600 г сахара, 1 коробочку кардамона, цедру и апельсиновый сок.

Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите еще 45 минут, периодически помешивая. За это время влага немного испарится, а варенье загустеет благодаря пектину. Простерилизуйте банки и крышки для закатывания. Добавьте в кастрюлю с кабачками сок лимона, перемешайте и проварите все вместе еще 5 минут. Затем выложите варенье в стерилизованные банки и закройте крышкой.

Теперь ваше кабачковое варенье с апельсином и лимоном готово к тому, чтобы вы его насладились или поделились со своими гостями. Это замечательное блюдо, вдохновившее вас на новые кулинарные эксперименты.

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