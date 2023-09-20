Квашеная капуста с клюквой на зиму: простой рецепт от Клопотенко
Одной из вкуснейших осенних заготовок на зиму является квашеная капуста. Она богата витамином С и хорошо влияет на органы пищеварения.
Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился собственным рецептом квашеной капусты, в которую он добавляет клюкву (можно заменить калиной). Он советует выбирать для этого рецепта сочную и плотную белокочанную капусту, чтобы она вышла хрустящей и могла простоять до конца зимы.
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Ингредиенты:
- 2 кг белокочанной капусты
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. сухого укропа
- 1 ч. л. тмина
- 2 морковки
- горсть клюквы или калины по желанию
Как готовить:
Капусту промойте, обсушите и нашинкуйте.
Посыпьте капусту солью, сахаром, добавьте укроп и тмин. Хорошо помните ее руками, чтобы она начала пускать сок. Если вам кажется, что соли недостаточно, добавьте по вкусу столько, сколько вам понравится.
Морковь натрите на терке и добавьте ее в капусту вместе с клюквой (или калиной) и перемешайте.
В стерильную стеклянную банку плотно выложите капусту, слегка прижимая. Затем сложите чистую марлю в несколько раз и накройте ею банку, зафиксировав резинкой.
Поставьте банку в немалую миску, чтобы жидкость, выделяемая во время квашения, стекала в миску.
"Два раза в день "прокалывайте" капусту деревянной палочкой до дна в нескольких местах, чтобы пузырьки воздуха могли свободно выйти. Если этого не делать, капуста может горчить", – объяснил Клопотенко.
Кваситься капуста будет 3-4 дня, сок капусты в банке должен стать прозрачным и светлым. Готовую капусту накройте чистой крышкой и поставьте в холодильник или в холодный погреб.
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