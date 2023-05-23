Лазанья для ленивых: рецепт пасты с фаршем от Евгения Клопотенко
Для приготовления классической лазаньи нужно достаточно много времени, но если вы хотите почувствовать вкус этого блюда без большого количества времени – предлагаем вам рецепт ленивой лазаньи.
Ингредиенты:
– 500 г куриного "сочного фарша" Наша Ряба
– 150 г лука (полторы-две луковицы)
– 1 зеленый перец чили
– 2 щепотки специи итальянские травы
– 250 г томатов пелати с соком
– 250 г спагетти
– 150 г сливочного масла
– 2 зубчика чеснока
– 250 г сливок 30%
– 50 г пармезана
– 250 г моцареллы
– соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Воду для спагетти посолите и отварите макароны до аль денте.
2. Натрите моцареллу и выставьте духовку на 175 градусов.
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3. Фарш обжарьте на сухой сковороде 5 минут. Добавьте измельченный лук и зеленый перец и готовьте еще 5 минут, после чего посолите, добавьте перец, 2 щепотки итальянских трав, томаты пелати с соком и жарьте еще 5 минут.
4. Масло растопите в кастрюле, добавьте измельченный чеснок и через 2 минуты сливки. При постоянном помешивании добавьте моцареллу и ждите, пока сыр не растает.
5. В керамическую или стеклянную форму для запекания выложите готовые спагетти и разровняйте. Залейте их сливочно-сырным соусом, а сверху выложите томатно-куриный соус, присыпьте моцареллой и отправьте в духовку на 15 минут.
6. Готовое блюдо посыпьте пармезаном.
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