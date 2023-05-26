Легкий и полезный: рецепт овощного супа из трех ингредиентов
Легкий и полезный: рецепт овощного супа из трех ингредиентов
Очень легкий, питательный и вкусный летний суп. Именно то, что нужно для жаркого лета. Смесь овощей подбирайте по своим предпочтениям.
Ингредиенты:
– Смесь замороженных овощей – 400 г
– Картофель – 3–4 шт.
– Лук репчатый –1 шт.
– Мясной бульон – 2–2,5 л
– Растительное масло
– Специи по вкусу
– Зелень для украшения
Читайте также: Невероятный вкус украинской традиционной кухни: рецепт полтавских галушек с курицей и шампиньонами
Способ приготовления:
1. Очистите и нарежьте картофель небольшими кусками. Лук нарежьте кубиками и поджарьте.
2. Овощи бросьте в кипящий бульон. После закипания добавьте картофель. Затем – лук и специи. Варите до готовности картофеля.
3. Подавайте с зеленью.
Советуем также обратить внимание на рецепт молодого картофеля со сметаной.