Не стоит выбрасывать вчерашнее пюре: Клопотенко сказал, как приготовить ленивые вареники
Если накануне вы отварили картофель пюре и его оказалось слишком много, не спешите избавляться от него. Украинский повар Евгений Клопотенко советует попробовать приготовить ленивые вареники из толченого картофеля.
Этот рецепт настолько прост и вкусен, что даже если у вас нет остатков пюре, то стоит сварить картофель, растолочь его и попробовать приготовить это блюдо.
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Какие ингредиенты нужны, кроме картофельного пюре:
- Мука – 8 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Сливочное масло – 50 г
- Соль и перец – по щепотке
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Как готовить:
- Возьмите картофельное пюре (если нет, сварите картофель и помните его), посолите и поперчите.
- Для зажарки очистите лук и нарежьте кубиками. В сковороду налейте масло и добавьте сливочное масло, поджарьте лук до золотистого цвета.
- Добавьте в картофельное пюре яйцо, жареный лук, всыпьте муку и перемешайте тесто.
- Доску или рабочую поверхность присыпьте мукой, раскатайте тесто в две колбаски и нарежьте кусочками.
- Поставьте на плиту кастрюлю с широким дном, залейте водой, бросьте лавровый лист и варите ленивые картофельники в течение нескольких минут, пока не всплывут.
Подавайте ленивые варенички горячими, со сметаной, шкварками или поджаренным луком.
Приятного аппетита!
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