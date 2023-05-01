Не стоит выбрасывать вчерашнее пюре: Клопотенко сказал, как приготовить ленивые вареники

Если накануне вы отварили картофель пюре и его оказалось слишком много, не спешите избавляться от него. Украинский повар Евгений Клопотенко советует попробовать приготовить ленивые вареники из толченого картофеля.

Этот рецепт настолько прост и вкусен, что даже если у вас нет остатков пюре, то стоит сварить картофель, растолочь его и попробовать приготовить это блюдо.

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Какие ингредиенты нужны, кроме картофельного пюре:

Мука – 8 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст. л.

Сливочное масло – 50 г

Соль и перец – по щепотке

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Как готовить:

Возьмите картофельное пюре (если нет, сварите картофель и помните его), посолите и поперчите. Для зажарки очистите лук и нарежьте кубиками. В сковороду налейте масло и добавьте сливочное масло, поджарьте лук до золотистого цвета. Добавьте в картофельное пюре яйцо, жареный лук, всыпьте муку и перемешайте тесто. Доску или рабочую поверхность присыпьте мукой, раскатайте тесто в две колбаски и нарежьте кусочками. Поставьте на плиту кастрюлю с широким дном, залейте водой, бросьте лавровый лист и варите ленивые картофельники в течение нескольких минут, пока не всплывут.

Подавайте ленивые варенички горячими, со сметаной, шкварками или поджаренным луком.

Приятного аппетита!

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