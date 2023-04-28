Не выбрасывайте старый черный хлеб: Клопотенко поделился рецептом домашнего кваса

Квас является популярным напитком, который хорошо утоляет жажду во время жары. Этот освежающий напиток можно приготовить и дома, особенно если у вас есть куски черствого черного хлеба.

Рецептом "домашнего кваса" поделился известный украинский повар Евгений Клопотенко. Он утверждает, что готовить его просто и быстро.

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Вам понадобятся следующие продукты:

Бородинский хлеб (или украинский) – 400 граммов

Сахар – 70 г

Живые дрожжи – 2 г

Вода – 2,5 л

Как готовить:

Хлеб порезать кубиками (шириной около 1,5 см) и подсушить на сковороде без масла.

Покрошите дрожжи руками в маленькую миску и залейте 100 мл воды, добавьте 2 ст. л. сахара. Перемешайте, пока сахар полностью растворится.

Переложите хлеб в трехлитровую банку с завинчивающейся крышкой, добавьте воду с дрожжами и оставшийся сахар.

Долейте воды вверх банки, слегка перемешайте. Неплотно закройте крышкой и оставьте бродить при комнатной температуре до 4 дней.

"Чем больше вы будете выдерживать квас ты насыщеннее и резче будет его вкус", — говорит Клопотенко.

Когда квас приготовится, процедите его в кувшин или банки и поставьте в холодильник. Домашний квас можно хранить в холоде до 10 дней.

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