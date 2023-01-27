Подполковник ГУР озвучил, когда может начаться контрнаступление ВСУ

Подполковник Главного управления разведки, экс-командир израильского спецназа Денис Десятник считает, что контрнаступление ВСУ может начаться весной 2023 года. В то же время он предполагает, что у Украины есть все шансы на победу уже летом этого года.

По его словам, Украина бережет людей в отличие от российских командиров. Об этом Десятник сказал в программе "Руно. Война" на Апостроф TV.

Подполковник отметил, что именно поэтому Силы обороны перегруппировываются и отводят свои войска. Относительно контрнаступления, по его мнению, ВСУ ожидает вооружения от западных союзников, которое должно усилить войско.

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"Мы ждем вооружения с Запада, и когда мы его получим, перегруппируемся, то контрнаступление начнем уже весной. Надеюсь, что большие изменения будут к лету", – указал Десятник.

Он добавил, что, возможно, дело будет идти к победе над оккупантом и вытеснению российских войск со всей территории Украины, включая Крым.

Напомним, 25 января президент США Джо Байден заявил, что было принято решение о передаче 31 танка M1 Abrams, а также другого оборудования для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.

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