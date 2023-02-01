Поругались из-за кресла-мешка: россиянка откусила часть пальца туристке из Британии (фото 18+)

В Таиланде из-за кресла-мешка на пляже поссорились двое туристок – из россии и Великобритании. Ссора окончилась тем, что россиянка откусила оппонентке кусок пальца на руке.

Об этой истории сообщило издание NYBreaking. Отмечается, что 42-летняя британка Анджелина отдыхала с 39-летней подругой из Германии Моникой Созанской на острове Пханган.

Созанская говорит, что они с Анджелиной искали свободное место на пляже и заметили свободное кресло-мешок возле сидевшей рядом пары. Когда подруги решили взять его, девушка вскочила и напала на Анджелину. Нападающей оказалась гражданка россии 32-летняя Варвара Г.

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Моника Созанска, которая была участницей летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, рассказала газете Bild следующее: "Это было в субботу в 13:30, когда мы с Анджелиной искали место в пляжном клубе Koh Raham, чтобы отведать свежий кокос. Затем мы заметили свободную подушку рядом с молодым паром".

Ситуация накалилась, когда Варвара ответила отказом просьбы британки взять пляжный инвентарь. Анджелине разрешили взять его с собой только после вмешательства официанта. Ситуация разозлила россиянку настолько, что она набросилась на Анджелину.

"Анджелина ударила ее по лбу. Женщина ненадолго исчезла, но вернулась еще более взбешенной. Она схватила руку Анджелины и укусила ее. Затем выплюнула откушенную часть фаланги и улыбнулась. Брызнула кровь. Это было похоже на что-то из фильма ужасов", — рассказала Моника о тот случай.

Она говорит, что сразу побежала искать кончик пальца в песке и попыталась успокоить свою подругу, а Варвара и ее спутник попытались убежать. Однако патрулировавшая поблизости полиция их задержала. Варвара имела только копию паспорта, поэтому полицейские отпустили ее в гостиницу за оригиналом. Однако россияне скрылись – они самолетом отправились в соседнюю Малайзию.

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Пострадавшую британку срочно госпитализировали в больницу на соседнем острове Самуи, но вскоре отправили в Великобританию, где ее ожидала операция по реплантации. "Сейчас врачи пытаются спасти палец и избежать ампутации, используя специальную процедуру, которую называют обертыванием", – сообщила подруга пострадавшей Анджелины.

В комментарии Bild профессор стоматологии Флориан Бойер из Университетской клиники Шарите в Берлине пояснил, что в отличие от имеющих большую силу боковых зубов передние зубы не предназначены для подобных "подвигов". "Наши зубы не рассчитаны на такие нагрузки", – сказал он. Так что эксперт предположил, что откус кончика пальца британцы был болезненным и для россиянки.

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