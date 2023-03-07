Постные роллы по-украински: рецепт от Клопотенко

Если вы хотите удивить свою любимую 8 марта, можете приготовить для нее роллы. И не простые, а по рецепту украинского повара Евгения Клопотенко.

Эти роллы готовятся из рисовой бумаги, а начинку можно выбирать любую. Клопотенко позаботился о постящихся и поделился секретом, с чем их приготовить.

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Для приготовления романтического ужина вам нужно закупить следующие продукты:

4 листа рисовой бумаги

300 г шампиньонов

Морковь (большая)

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. семена кунжута

1 ч. л. кукурузного крахмала

60 мл воды

100 мл соевого соуса

1 ч. л. мирина

половинка перца чили

петрушка, соль и перец – по желанию.

Как готовить:

Морковку очистите от кожуры и нарежьте длинными полосками на мандолине или с помощью терки как для корейской моркови.

Шампиньоны помойте, обсушите и нарежьте слайсами.

Разогрейте сковороду, влейте масло и поджарьте измельченные шампиньоны и морковь.

Перец чили помойте и отрежьте половину и измельчите.

Смешайте в миске морковь, шампиньоны, перец чили. Добавьте листики петрушки, если захотите. Налейте в сотейник 100 мл соевого соуса. Добавьте 1 ч. л. мирина.

Затем разведите в пиалке 1 ч. л. кукурузного крахмала в 60 мл воды. Введите смесь в соевый соус и прогрейте до загустения.

Рисовые листья смажьте водой, чтобы они стали эластичными. Выложите начинку на одну сторону листа и аккуратно заверните в ролл.

Разрежьте готовый ролл пополам под углом. При подаче полейте овощные роллы соусом и посыпьте кунжутными семенами.

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