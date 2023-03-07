Постные роллы по-украински: рецепт от Клопотенко
Если вы хотите удивить свою любимую 8 марта, можете приготовить для нее роллы. И не простые, а по рецепту украинского повара Евгения Клопотенко.
Эти роллы готовятся из рисовой бумаги, а начинку можно выбирать любую. Клопотенко позаботился о постящихся и поделился секретом, с чем их приготовить.
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Для приготовления романтического ужина вам нужно закупить следующие продукты:
- 4 листа рисовой бумаги
- 300 г шампиньонов
- Морковь (большая)
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. семена кунжута
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
- 60 мл воды
- 100 мл соевого соуса
- 1 ч. л. мирина
- половинка перца чили
- петрушка, соль и перец – по желанию.
Как готовить:
Морковку очистите от кожуры и нарежьте длинными полосками на мандолине или с помощью терки как для корейской моркови.
Шампиньоны помойте, обсушите и нарежьте слайсами.
Разогрейте сковороду, влейте масло и поджарьте измельченные шампиньоны и морковь.
Перец чили помойте и отрежьте половину и измельчите.
Смешайте в миске морковь, шампиньоны, перец чили. Добавьте листики петрушки, если захотите. Налейте в сотейник 100 мл соевого соуса. Добавьте 1 ч. л. мирина.
Затем разведите в пиалке 1 ч. л. кукурузного крахмала в 60 мл воды. Введите смесь в соевый соус и прогрейте до загустения.
Рисовые листья смажьте водой, чтобы они стали эластичными. Выложите начинку на одну сторону листа и аккуратно заверните в ролл.
Разрежьте готовый ролл пополам под углом. При подаче полейте овощные роллы соусом и посыпьте кунжутными семенами.
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