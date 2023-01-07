Придут гости, а времени готовить нет: Клопотенко дал советы, что быстро подать на стол

Во время праздников, когда нет времени стоять у плиты, а гости уже на пороге, можно на скорую руку приготовить несколько блюд, которые будут не только вкусными, но и оригинальными.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко опубликовал подборку рецептов, позволяющих сэкономить время на приготовление пищи. "Блюда не только быстро готовятся, но и имеют в своем составе высокую питательную ценность для организма", – отметил он.

Сэндвич Кубано

Какие продукты нужны:

Банка консервированного тунца

Лимон

Чиабата

Томаты (небольшого размера) – 2 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Базилик – 1 веточка

Сливочное масло – 20 г

Как приготовить:

Помойте лимон и нарежьте большие кусочки, обжарьте на гриле без добавления жира, чтобы он немного пригорел. Лимон также можно целым бросить на раскаленный уголь, чтобы кожура чуть-чуть пригорела со всех сторон и уже после этого его надо нарезать крупными кусочками. Чиабата разрежьте вдоль и подсушите на гриле, в костре или в тостере. Томаты нарежьте на средние кубики, чеснок мелко изрубите, так же сделает с листьями базилика. Смешайте все ингредиенты. Теплую гренку смажьте сливочным маслом, сверху выложите тунец, овощную смесь и кусочки лимона.

Бутерброды с тапенадом

Вам понадобятся:

Багет – 4 кусочка

Оливки (зеленые без косточки) – 100 г

Оливки (черные без косточки) – 100 г

Чеснок – 1 зубчик

Каперсы – 1 ч. л.

Несколько – 3 штучки

Зелень (для украшения)

Как приготовить:

Оливки, чеснок, каперсы, несколько нужно смешать блендером до получения однородной массы. Добавьте оливковое и размешайте. Выложите тапенад на хлеб и украсьте зеленью.

Салат с огурцом и сыром фета

Продукты:

Огурцы – 5 шт.

Фета – 100 г

Белый лук – половина

Оливковое масло – 2 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Белый перец – 10 горошин

Как сделать:

Огурцы промойте и нарежьте полукольцами. Лук нарежьте тонкими перьями. Раскрошите фету в глубокой тарелке. Полейте все ингредиенты лимонным соком и растительным маслом. Возьмите 10 горошин белого перца и разотрите в ступке. Добавить в салат и хорошо перемешать.

Салат "Коул Слоу"

Ингредиенты

Морковь – 1 большая

Белокочанная капуста – 400 г

Соус: 50 г сметаны, 6 г сладкой горчицы, 6-10 г тертого или консервированного хрена, соль и перец.

Как приготовить:

Морковь промойте и почистите, нарежьте тонкой соломкой. То же сделайте с капустой. Сложите овощи в глубокую миску. Соус нужно готовить так: корень хрена натрите на мелкой терке, добавьте 50 г сметаны и 6 г сладкой горчицы. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и заправьте салат.

Куриное филе с лимоном

Позаботьтесь о следующих продуктах:

Куриное филе – 1 шт.

Оливковое масло – 50 мл

Сливочное масло – 40 г

Лимон – половина

Соль и перец

Как приготовить:

Филе курицы почистите от пленок и излишнего жира. Разрежьте вдоль две части. Разогрейте сковороду, влейте растительное масло и выложите половинки куриного филе. Жарьте на медленном огне с обеих сторон до образования золотистой корочки. Посолите и поперчите мясо с обеих сторон. Вымойте лимон и натрите цедру половины цитруса на мелкой терке. Выжмите на сковороду с курицей сок половины лимона. Выложите на сковороду сливочное масло и натертую лимонную цедру. Тушите все вместе на маленьком огне еще в течение 5-7 минут.

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