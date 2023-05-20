Ребенок точно не откажется: рецепт фишбургера с картофелем от Евгения Клопотенко

Некоторым родителям приходится делать невозможное, чтобы накормить своего капризного ребенка. Надеемся, рецепт фишбургера от Евгения Клопотенко облегчит вам задачу.

Ингредиенты:

Для фишбургера:

– 3 филе минтая

– 1 упаковка кетчупа Торчин для детей

– 3 булочки для бургера

– 3 листа салата латука

– 2 средних соленых огурца

– 3 слайса чедера для бутербродов

Для панировки:

–2 яйца

– 75 г пшеничной муки

– 120 г панировочных сухарей

– щепотка соли

Для гарнира:

– 500 г молодого картофеля

– 100 г сливочного масла 82,5%

– 2 ст. л. подсолнечного масла

– соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Разморозьте филе и проверьте его наличие костей. Если они есть – уберите.

2. Духовку выставьте на 180 градусов. Филе минтая переложите на салфетку и запанируйте.

3. Вбейте в миску яйца, соль, перемешайте. Высыпьте в плоские тарелки муку и панировочные сухари.

4. Возьмите противень и застелите его пергаментом. Филе обваляйте в муке, затем опустите во взбитые яйца и обваляйте в сухарях.

5. Запанированное филе выложите на противень и готовьте 25-30 минут при температуре 180 градусов.

6. Возьмите картофель, помойте и почистите. Каждую картофелину разрежьте на четвертинки.

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7. Выложите картофель на разогретую сковороду с маслом и жарьте до румяности. Переложите в форму для запекания, сверху выложите сливочное масло и отправьте в духовку на 25-30 минут.

8. Булочки разрежьте поперек, нижние кусочки обжарьте на сухой сковороде 2 минуты.

9. Очистите огурцы и порежьте. Салат промойте и выложите на салфетку.

10. Достаньте рыбу из духовки. Возьмите нижнюю часть булочки, смажьте ее кетчупом для детей.

11. Сверху выложите огурцы и лист салата.

12. На салат выложите рыбу, а на нее – слайс чеддера. В конце накройте второй частью булочки.

13. Вытащите картофель и выложите его на тарелку возле бургера.

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