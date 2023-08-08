Рецепт аджики с кетчупом чили на зиму от Евгения Клопотенко

Такая аджика получится остренькая, поэтому будет прекрасно дополнять вкус мяса. Рецептом поделился на своем сайте Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

На 3 пол-литровых банка

1 кг томатов

500 г сладкого перца

8-10 зубчиков чеснока

100 мл подсолнечного масла

1 ст. л. соли

2 ст. л. сахара

6-7 ст. л. кетчупа чили

2 ч. л. черного молотого перца

30 мл уксуса 9%

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Способ приготовления:

1. Овощи помойте. Разрежьте томаты и перца пополам, вырежьте плодоножку и нарежьте произвольными кусками. Очистите .8-10 зубчиков чеснока.

2. Овощи переведите в блендер, добавьте 100 мл подсолнечного масла и перебейте до однородности. Вылейте в кастрюлю, добавьте 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара и варите 30 минут на маленьком огне.

3 Простерелизуйте банки и крышки.

4. К аджике добавьте 6-7 ст. л. кетчупа чили и 2 ч. л. молотого черного перца. Туда же добавить 30 мл столового уксуса, перемешать и варить еще 5 минут после закипания.

5. Разлейте по банкам и закройте крышками. После остывания храните в прохладном месте до года.

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