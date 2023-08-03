Рецепт сухого варенья из вишен от Евгения Клопотенко

Сухое варенье – это цукаты. Его готовят из твердых фруктов или ягод. Сухое варенье было фирменным блюдом в Киеве XIX века. Shuba предлагает приготовить эту вкуснятину и вам.

Ингредиенты:

Вишня – 500 г

Сахар – 500 г

Корица молотая – 20 г

Читайте также: Рецепт домашнего бананово-клубничного мороженого за 5 минут

Способ приготовления:

1. Извлеките косточки из вишен и переложите ягоды в кастрюлю. Добавьте 250 г сахара, варите на маленьком огне 30 минут после закипания периодически помешивая.

2. Снимите кастрюлю с огня. Установите сито на миску и процедите вишни. Оставьте их в сите на полчаса.

3. Всыпьте в тарелку оставшиеся 250 г сахара, добавьте корицу и перемешайте. По 2-3 ягоды выкладывайте в полученную смесь и обваливайте, после чего переложите на противень, застеленный пергаментом. Для такого количества ягод вам понадобится 2 дека.

4. Противень с ягодами поставьте в холодную духовку и включите нагрев до 60 градусов. При сушке духовка должна быть немного открытой, чтобы получалась влага. Сушить ягоды нужно 6 часов. Также можно использовать дегидратор.

5. Варенье храните в сухих банках при комнатной температуре 1 месяц.

Советуем также обратить внимание на рецепт малинового мармелада за 20 минут

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!