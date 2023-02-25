Рецепт вкусных тонких блинов, которые не рвутся и не липнут к сковороде (видео)
Тонкие блины, в которые можно заворачивать любую начинку, самое любимое блюдо в украинских семьях. Однако не у каждого они получаются тонкими.
Обычно текстура блина зависит от правильно подготовленного теста. А еще, чтобы они не рвались при обжаривании, нужно выбирать правильную сковородку.
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Автор видео-блога "Азбука рецептов" предлагаем попробовать приготовить блины по своему "идеальному рецепту". Она обещает, что они получатся тонкими, не будут прилипать к сковороде и не будут рваться, когда вы будете заворачивать в них свою любимую начинку.
Для теста подготовьте:
- 3 яйца
- 2 ст.л сахара (для несладких 1 ст.л)
- щепотку соли
- 170 г муки
- 0,5л молока
- 50 мл рафинированного масла
Как замешать тесто:
- Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте соль и сахар и взбейте венчиком.
- Затем влейте 400 мл молока и снова размешайте.
- Добавьте просеянную муку, перемешайте, чтобы не было комочков, долейте остальное молоко и снова перемешайте.
- В конце в тесто влейте масло, перемешайте и отставьте тесто на 30 мин, чтобы оно настоялось.
- Перед жаркой нагрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте ее сливочным маслом.
- Жарьте блины с обеих сторон на среднем огне по минуте.
- Когда вы выложите все готовые блины на широкую тарелку, то сверху накройте их такой же по диаметру тарелкой, тогда хрустящее обрамление блинов размякнет и не будет крошиться, когда вы будете смазывать блины начинкой.
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Кстати, опытные хозяйки не советуют для выпечки блинов выбирать новую сковороду, поскольку ее поверхность недостаточно "замаслена". Так что блины будут липнуть.
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