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Рецепт вкусных тонких блинов, которые не рвутся и не липнут к сковороде (видео)

Былим Елена

Рецепт вкусных тонких блинов, которые не рвутся и не липнут к сковороде (видео)

Тонкие блины, в которые можно заворачивать любую начинку, самое любимое блюдо в украинских семьях. Однако не у каждого они получаются тонкими.

Обычно текстура блина зависит от правильно подготовленного теста. А еще, чтобы они не рвались при обжаривании, нужно выбирать правильную сковородку.

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Автор видео-блога "Азбука рецептов" предлагаем попробовать приготовить блины по своему "идеальному рецепту". Она обещает, что они получатся тонкими, не будут прилипать к сковороде и не будут рваться, когда вы будете заворачивать в них свою любимую начинку.

Для теста подготовьте:

  • 3 яйца
  • 2 ст.л сахара (для несладких 1 ст.л)
  • щепотку соли
  • 170 г муки
  • 0,5л молока
  • 50 мл рафинированного масла

Как замешать тесто:

  1. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте соль и сахар и взбейте венчиком.
  2. Затем влейте 400 мл молока и снова размешайте.
  3. Добавьте просеянную муку, перемешайте, чтобы не было комочков, долейте остальное молоко и снова перемешайте.
  4. В конце в тесто влейте масло, перемешайте и отставьте тесто на 30 мин, чтобы оно настоялось.
  5. Перед жаркой нагрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте ее сливочным маслом.
  6. Жарьте блины с обеих сторон на среднем огне по минуте.
  7. Когда вы выложите все готовые блины на широкую тарелку, то сверху накройте их такой же по диаметру тарелкой, тогда хрустящее обрамление блинов размякнет и не будет крошиться, когда вы будете смазывать блины начинкой.

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Кстати, опытные хозяйки не советуют для выпечки блинов выбирать новую сковороду, поскольку ее поверхность недостаточно "замаслена". Так что блины будут липнуть.

А еще предлагаем узнать, как приготовить цветные блины для малышей.

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