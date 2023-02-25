Рецепт вкусных тонких блинов, которые не рвутся и не липнут к сковороде (видео)

Тонкие блины, в которые можно заворачивать любую начинку, самое любимое блюдо в украинских семьях. Однако не у каждого они получаются тонкими.

Обычно текстура блина зависит от правильно подготовленного теста. А еще, чтобы они не рвались при обжаривании, нужно выбирать правильную сковородку.

Читайте также: Как приготовить сытный пирог из блинов на Масленицу

Автор видео-блога "Азбука рецептов" предлагаем попробовать приготовить блины по своему "идеальному рецепту". Она обещает, что они получатся тонкими, не будут прилипать к сковороде и не будут рваться, когда вы будете заворачивать в них свою любимую начинку.

Для теста подготовьте:

3 яйца

2 ст.л сахара (для несладких 1 ст.л)

щепотку соли

170 г муки

0,5л молока

50 мл рафинированного масла

Как замешать тесто:

Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте соль и сахар и взбейте венчиком. Затем влейте 400 мл молока и снова размешайте. Добавьте просеянную муку, перемешайте, чтобы не было комочков, долейте остальное молоко и снова перемешайте. В конце в тесто влейте масло, перемешайте и отставьте тесто на 30 мин, чтобы оно настоялось. Перед жаркой нагрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте ее сливочным маслом. Жарьте блины с обеих сторон на среднем огне по минуте. Когда вы выложите все готовые блины на широкую тарелку, то сверху накройте их такой же по диаметру тарелкой, тогда хрустящее обрамление блинов размякнет и не будет крошиться, когда вы будете смазывать блины начинкой.

Читайте также: Как приготовить веганские блины без яиц и молока: пошаговый рецепт

Кстати, опытные хозяйки не советуют для выпечки блинов выбирать новую сковороду, поскольку ее поверхность недостаточно "замаслена". Так что блины будут липнуть.

А еще предлагаем узнать, как приготовить цветные блины для малышей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!