Пышные и душистые: рецепт синабонов от Евгения Клопотенко
UaPortal советует вам приготовить синабоны по рецепту Евгения Клопотенко. Воздушные булочки с корицей, покрытые нежным кремом, покорят ваше сердце.
Ингредиенты:
Для теста:
– 450-500 г муки
– 200 мл молока 2,5%
– 1 ст. л. сахара
– 25 г живых дрожжей прессованных
– 100 г сливочного масла 82,5%
– ½ ч. л. соли
Для начинки:
– 100 г сливочного масла 82,5% (+ для смазывания формы)
– 100-150 г коричневого сахара (тростинного)
– 1-2 ст. л. молотой корицы
Для глазури:
– 250 г крем-сыра
– 1-2 ст. л. лимонного сока
– 2 ст. л. сахарной пудры
Способ приготовления:
1. Заранее извлеките масло из холодильника, чтобы оно стало мягким.
2. Просейте муку в миску. С одной стороны емкости раскрошите прессованные дрожжи, а с другой – сахар и соль. Перемешайте. Добавьте масло.
3. Налейте молоко и замешайте мягкое и нелипкое тесто.
4. Переложите тесто в смазанную маслом емкость, накройте полотенцем или пленкой. Оставьте в теплом месте без сквозняков на час.
5. Подошедшее тесто выложите на предварительно посыпанный мукой стол, обомните руками и раскатайте в пласт толщиной 2 – 3 мм.
6. Смажьте пласт маслом. Удобнее всего это делать кулинарной кисточкой.
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7. Посыпьте тесто корицей и сахаром.
8. Сверните тесто в рулет. Разделите его на 6 частей.
9. Выложите синабоны на смазанный маслом противень на расстоянии 1 – 2 см. Накройте полотенцем и оставьте на полчаса.
10. Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте синабоны 30 минут.
Глазурь:
1.Сделайте крем – творог, сахарную пудру и лимонный сок. Взбейте венчиком.
2. Горячие синабоны хорошо смажьте кремом. Подавайте к чаю или кофе.
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