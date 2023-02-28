Салат с гречкой для тех, кто держит пост: простой рецепт от Клопотенко
Если вы держите пост и хотите разнообразить завтрак или обед, предлагаем вам рецепт гречки, но не простой, а еще более полезной. Это блюдо не будет напоминать кашу, а скорее салат с привкусом восточных специй.
Рецептом салата из гречки и свеклы поделился известный повар Евгений Клопотенко. Он предлагает добавить в блюдо пряного бодяна и кардамона с оливками.
Читайте также: Клопотенко поделился рецептами постных блюд, которые разнообразят меню держащих пост
Подготовьте следующие продукты:
- Гречка – 100 г
- Звездочка бадьяна
- Кардамон – одна коробочка с зернышками
- Свекла среднего размера
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливки без косточки – 50 г
- Масло растительное – 3 ст. л.
- Соль и перец – по желанию
Кстати, Клопотенко предлагает использовать в салате сырую свеклу, однако по желанию вы можете ее отварить или запечь
Как готовить:
- Гречку насыпьте в кастрюлю, залив водой в пропорции 1 к 2.
- Добавьте звездочку бадьяна и коробочку кардамона.
- Доведите гречку до кипения на сильном огне, затем убавьте его до минимума и варите 10 минут.
- Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться с закрытой крышкой минут 15-20. Затем извлеките специи из кастрюли.
- Помойте и очистите свеклу и нарежьте ее кубиками. Очистите чеснок и покрошите мелко. Добавьте свеклу и чеснок к отварной гречихе.
- Оливки без косточки положите в гречку целиком.
- Заправьте салат растительным маслом и по желанию посолите и поперчите.
Также вы можете узнать, как быстро сварить свеклу.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Вимкнути перевіркуПреміум поради