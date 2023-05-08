Самые вкусные блюда из молодого картофеля: готовим вместе с Клопотенко

Молодой картофель чрезвычайно полезен, особенно в конце весны и в начале лета, поскольку он содержит гораздо больше витаминов и питательных веществ, чем картофель, в котором кожура уже загрубела.

Готовить ее очень просто, поскольку кожуру можно и не счищать и время приготовления нужно значительно меньше, чем когда вы готовите старый картофель.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко поделился несколькими рецептами из молодого картофеля. Он посоветовал не сдерживать фантазию и добавлять в блюда те ингредиенты, которые вам больше нравятся.

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Запеченный молодой картофель:

Какие ингредиенты понадобятся:

Картофель среднего лучше малого размера – 700 граммов.

Соль – щепотка.

Масло растительное – 2 ст. л.

Чеснок – 4 зубчика.

Как готовить:

Сначала подготовьте заправку из масла – в отдельной миске соедините масло, выжатый чеснок и соль.

Картофель нужно вымыть, просушить, выложить целым на глубокий противень, выложить его целым и запечь в духовке. Когда она будет почти готова (за минут 20-30), нужно вытащить ее и полить заправкой из масла. Поставьте картофель в духовку печься еще на 10 минут.

Молодой картофель по-селянски

Ингредиенты:

Молодой картофель – 500-600 г

Масло растительное – 2-3 ст. л.

Сливочное масло – 100-150 г

Соль – пол чайной ложки

Как готовить:

Картошку помойте и порежьте на ломтики, посолите, полейте растопленным сливочным маслом.

Возьмите глубокий противень, выложите картофель и полейте маслом. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 25 мин.

Молодой картофель с мятой

Ингредиенты

Молодой картофель – 800 г

Зеленый лук – 5 шт.

Мята – 3 веточки

Майонез – 50 г

Сок лимона – 20 мл

Горчица с зернами – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Как готовить:

Молодой картофель (целый или порезанный на части) помойте и отварите. Когда будет готова, извлеките из воды шумовкой в глубокую тарелку. Вымойте и нарежьте зеленый лук и мяту, добавьте к ним майонез и горчицу, сок лимона. Смешайте все и полейте картофель.

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Картофель в карамели

Какие продукты нужны:

Молодой картофель – 0,5 кг

Сливочное масло – 30 г

Сахар – 30 г

Сок лимона – 1 ст. л.

Соль – 1-2 щепотки

Как готовить:

Картофель необходимо хорошо помыть и отварить целиком в подсоленной воде до готовности. Разогрейте сухую сковороду и всыпьте сахар, чтобы он таял, затем добавьте сливочное масло и сок лимона. Размешайте и высыпьте в карамель картофель, чтобы он покрылся корочкой. Затем посолите и можете подавать.

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