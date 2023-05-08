Самые вкусные блюда из молодого картофеля: готовим вместе с Клопотенко
Молодой картофель чрезвычайно полезен, особенно в конце весны и в начале лета, поскольку он содержит гораздо больше витаминов и питательных веществ, чем картофель, в котором кожура уже загрубела.
Готовить ее очень просто, поскольку кожуру можно и не счищать и время приготовления нужно значительно меньше, чем когда вы готовите старый картофель.
Известный украинский повар Евгений Клопотенко поделился несколькими рецептами из молодого картофеля. Он посоветовал не сдерживать фантазию и добавлять в блюда те ингредиенты, которые вам больше нравятся.
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Запеченный молодой картофель:
Какие ингредиенты понадобятся:
- Картофель среднего лучше малого размера – 700 граммов.
- Соль – щепотка.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Чеснок – 4 зубчика.
Как готовить:
Сначала подготовьте заправку из масла – в отдельной миске соедините масло, выжатый чеснок и соль.
Картофель нужно вымыть, просушить, выложить целым на глубокий противень, выложить его целым и запечь в духовке. Когда она будет почти готова (за минут 20-30), нужно вытащить ее и полить заправкой из масла. Поставьте картофель в духовку печься еще на 10 минут.
Молодой картофель по-селянски
Ингредиенты:
- Молодой картофель – 500-600 г
- Масло растительное – 2-3 ст. л.
- Сливочное масло – 100-150 г
- Соль – пол чайной ложки
Как готовить:
Картошку помойте и порежьте на ломтики, посолите, полейте растопленным сливочным маслом.
Возьмите глубокий противень, выложите картофель и полейте маслом. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 25 мин.
Молодой картофель с мятой
Ингредиенты
- Молодой картофель – 800 г
- Зеленый лук – 5 шт.
- Мята – 3 веточки
- Майонез – 50 г
- Сок лимона – 20 мл
- Горчица с зернами – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
Как готовить:
Молодой картофель (целый или порезанный на части) помойте и отварите. Когда будет готова, извлеките из воды шумовкой в глубокую тарелку. Вымойте и нарежьте зеленый лук и мяту, добавьте к ним майонез и горчицу, сок лимона. Смешайте все и полейте картофель.
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Картофель в карамели
Какие продукты нужны:
- Молодой картофель – 0,5 кг
- Сливочное масло – 30 г
- Сахар – 30 г
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Соль – 1-2 щепотки
Как готовить:
Картофель необходимо хорошо помыть и отварить целиком в подсоленной воде до готовности. Разогрейте сухую сковороду и всыпьте сахар, чтобы он таял, затем добавьте сливочное масло и сок лимона. Размешайте и высыпьте в карамель картофель, чтобы он покрылся корочкой. Затем посолите и можете подавать.
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