Сырники с маком: вкусный завтрак в считанные минуты
Сырники с маком: вкусный завтрак в считанные минуты
Для вкусного и полезного завтрака, кроме овсянки, хорошо подойдут сырники. А еще лучше – сырники с маком, рецептом приготовления которых поделился известный украинский повар Евгений Клопотенко.
Он посоветовал выбирать кисломолочный сыр именно домашний. Или если нет возможности приобрести такой, то выбрать в магазине сыр, который имеет жирность от 5% до 9%, чтобы он не был сухим или слишком влажным.
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Какие продукты нужно подготовить:
- Кисломолочный творог – 300 г
- Яйцо
- Разрыхлитель – ½ ч. л.
- Ванильный сахар – 10 г
- Сахар – 50 г
- Мука – 60 г
- Мак – 2 ч. л.
- Для жарки – 2 ст. л. подсолнечного масла
Как приготовить:
- Выложите в миску мягкий сыр, добавьте сахар, ванильный сахар и мак. Вбейте туда яйцо и тщательно перемешайте.
- Затем всыпьте муку и разрыхлитель. Перемешайте, чтобы тесто было однородным.
- Присыпьте доску или рабочую поверхность мукой и сформуйте из теста небольшие шарики. Немного приплюсните каждую и обваляйте в муке.
- Сковороду следует разогреть и влить масло внутрь.
- Выкладывайте сырники и жарьте по несколько минут с каждой стороны.
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