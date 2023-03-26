Сырники с маком: вкусный завтрак в считанные минуты

Для вкусного и полезного завтрака, кроме овсянки, хорошо подойдут сырники. А еще лучше – сырники с маком, рецептом приготовления которых поделился известный украинский повар Евгений Клопотенко.

Он посоветовал выбирать кисломолочный сыр именно домашний. Или если нет возможности приобрести такой, то выбрать в магазине сыр, который имеет жирность от 5% до 9%, чтобы он не был сухим или слишком влажным.

Читайте также: Какие продукты нельзя совмещать: 7 вредных привычек

Какие продукты нужно подготовить:

Кисломолочный творог – 300 г

Яйцо

Разрыхлитель – ½ ч. л.

Ванильный сахар – 10 г

Сахар – 50 г

Мука – 60 г

Мак – 2 ч. л.

Для жарки – 2 ст. л. подсолнечного масла

Как приготовить:

Выложите в миску мягкий сыр, добавьте сахар, ванильный сахар и мак. Вбейте туда яйцо и тщательно перемешайте. Затем всыпьте муку и разрыхлитель. Перемешайте, чтобы тесто было однородным. Присыпьте доску или рабочую поверхность мукой и сформуйте из теста небольшие шарики. Немного приплюсните каждую и обваляйте в муке. Сковороду следует разогреть и влить масло внутрь. Выкладывайте сырники и жарьте по несколько минут с каждой стороны.

Раньше мы писали о том, как приготовить вкусную пиццу на сковороде за 10 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!