Топ-7 оригинальных и вкусных начинок для блинов на Масленицу от Клопотенко

Каждый год на Масленицу начинается особый ажиотаж вокруг рецептов блинов. Люди часто ищут оригинальные рецепты начинки для блинов, которые позволят превратить это блюдо в праздник.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко поделился семью идеями, которые придутся всем по вкусу. Эти варианты сделают ваши блины еще вкуснее.

Блинчики с томатным чатни и авокадо

Необычный вариант начинки для блинов: сладость помидоров и нежность авокадо создают идеальное сочетание. Для этой начинки вам понадобится:

1 шт. томат

1/2 шт. ялтинского лука

1 шт. авокадо

100 г сахара

На томате нужно сделать неглубокие надрезы крест-накрест сверху и положить в кипяток, чтобы легко снять кожицу. Затем его следует измельчить, положить в сотейник, добавить сахар и тушить на малом огне минут десять.

В это время очистите и порежьте авокадо и лук и добавьте их в томаты. Перемешайте, подержите на огне еще минутку, а потом остудите.

Медовая заправка

Простое сочетание сладкого меда, кислого лимонного сока и ароматных специй сделают ваши блины незабываемыми. Соус можно размазать по блинчику, чтобы завернуть его, или просто погружать в него блинчик. Вам понадобятся:

2 ст. л. меда

1/2 шт. лимон (сок половины лимона)

3 шт. аниса

1 ч. л. корицы

В миску выжмите сок половины лимона, добавьте мед и корицу, перемешайте. Перелейте смесь в небольшой сотейник, добавьте анис и уваривайте до густоты на маленьком огне.

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Апельсиновая заправка

Просто чуть-чуть лимонного сока, коньяка и обязательно поджечь. Вы не сможете оторваться. Для этой начинки понадобятся:

1 апельсин (сок и цедра)

2 ст. л. сахара

3 ст. л. коньяка

Вымойте апельсин, снимите с него цедру, выжмите сок на сковороду, добавьте цедру и сахар. Доведите до кипения на среднем огне и выложите сверху свернутые треугольничками блины.

Обжаривайте блины в течение минуты с каждой стороны. Добавьте коньяк и осторожно подожгите спичкой. Через минуту можно перекладывать блины на тарелку и есть.

Банановая начинка

Идеальная начинка для ленивых поваров. Достаточно смешать ингредиенты и намазать на блинчик. Для этого понадобятся:

1 большой банан

100 г сметаны 15% (или несладкий йогурт)

2 ст. л кунжута

На сухой сковороде поджарьте 100 г кунжута на среднем огне в течение 3 минут, затем пересыпьте в тарелку. Банан очистите, нарежьте тонкими кольцами, смешайте с кунжутом и сметаной и осторожно перемешайте.

С тыквы и яблока

Все что нужно – потереть ингредиенты для начинки на терке. Но не все так просто. Вам понадобятся:

300 г тыквы

1 шт. яблоко (большое)

1 ч. л. сока лимона

30 г ядер лесных орехов

1 ч. л. меда

Тыкву и яблоко почистите и натрите на крупной терке. Смешайте их в небольшой миске, добавьте мед, измельченные орехи и сок лимона. Выложите начинку в блины и заверните в форме треугольника.

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С курицей и шоколадом

Соленая курица, сладкий шоколад и кислая клюква образуют необычное сочетание, которое вы долго не сможете забыть. Для начинки вам потребуются:

1 шт. куриное филе

20 г шоколада

1 ч. л. клюквы

по вкусу соль

Куриное филе помойте и выпеките в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Остыв, разделите мясо руками на волокна и немного присолите по своему вкусу. Натрите шоколад на терке, добавьте промытую клюкву и курицу, перемешайте и выложите на блинчик.

С грибами

Предлагается не просто пожарить грибы, а приготовить их с добавлением красного вина. Для этой начинки понадобятся:

100 г шампиньонов

50 г сливочного масла 82,5%

150 мл красного сухого вина

соль и перец по вкусу

Помойте грибы, обсушите бумажным полотенцем, порежьте тонкими пластинками и обжарьте на сковороде с добавлением масла в течение 10 минут. Влейте в сковороду вино и протушите начинку до полного выпаривания вина.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить "детские" блины с яблоками и свеклой. Их вкус и цвет вам понравятся однозначно.

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