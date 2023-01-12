Три рецепта блюд из свиных ребер, которые можно приготовить на Щедрый вечер

Что приготовить из свинины на праздники - как готовить свиные ребра

На Щедрый вечер принято накрывать пышный стол с мясными изделиями, холодцем, борщом, пышками и богатой кутью. Основой стола считают именно свинину, символизирующую достаток.

Поэтому предлагаем три интересных и аутентичных блюда, которые можно приготовить из свиных ребрышек и свинины. Среди них верещака, шпундра и другие.

Украинский вереск

Рецепт аутентичной украинской визги поделился известный украинский кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте. Для нее ароматные свиные ребрышки запекают в квасе со специями и чесноком. Блюдо поражает своим удивительно естественным и наваристым вкусом.

Ингредиенты:

свиные ребра – 0,8-1 кг;

квас (темный хлебный) – 0,75-1 л;

чеснок – 1 головка;

подсолнечное масло – 2-3 ст. л.;

орегано (материнка) – 1 ч.л.;

мука – 2 ст.л.;

сливочное масло – 50 г;

панировочные сухари – 1 ст.л.;

петрушка – 2-3 веточки;

соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Свиные ребрышки помойте и нарежьте по 1-2 сегмента, уберите пленки и возможные сколы от костей. Мясо посолите и поперчите. С помощью пресса или специальной терки измельчите зубчики целой головки чеснока.

2. Разогрейте сковороду и добавьте 2-3 ст. подсолнечного масла. Поджаривайте свинину до румяной корочки.

3. Обжаренные ребра положите в глубокую форму для запекания и посыпайте 1 ч.л. орегано. Влейте в форму с ребрами 0,75–1 л темного кваса.

4. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте свинину с квасом в течение одного часа. После выпечки готовые ребрышки переложите в посуду и накройте фольгой, чтобы они оставались горячими до подачи.

6. Оставшийся от запекания квас слейте в кастрюлю и выпаривайте в течение еще 15 минут для создания густого соуса. Дополнительно смешайте 2 ст. муки из 50 г сливочного масла и добавьте эту смесь постепенно к квасу, перемешивая все венчиком. Тогда соус получится однородным и без комков.

7. При подаче еще теплые ребра полейте обильно соусом и присыпьте сухарями (1 ст. л.). По желанию добавьте листики 2-3 веточек петрушки.

Традиционно для приготовления этого блюда использовали свекольный квас. Клопотенко попытался приготовить на темном хлебном квасе и уверен, что получилось ничем не хуже.

Шпундра

Это самое характерное украинское блюдо традиционно готовят из свинины и свеклы. Упоминание о нем есть в книге "Энеида" Котляревского, а рецептом поделился Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

свиной ошейок или свиные ребра – 300-500 г;

свекла – 3 шт.

уксус – 1 ст.л.

лук – 2 шт.

сметана – 3 ст.л.

сладкая горчица – 1 ч.л.

3 зубчика чеснока;

1 ст. л. подсолнечного масла;

50 г сливочного масла;

2 ст. л. муки;

2 ст. л. белого хрена;

5 веточек тимьяна;

2 ст. л. сметаны;

2 томаты;

50 мл воды.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Свинину помойте, просушите и порежьте большими кусками, посолите и поперчите по вкусу. Затем натрите 1 ч. л. сладкой горчицы и 1 ст. л. подсолнечного масла.

2. Одну луковицу нарежьте полукольцами, а 3 зубчика чеснока прижмите плоской стороной лезвия ножа. Выложите свинину на противень вместе с луком и чесноком, запекайте при 180 градусах 40 минут.

Когда готовое мясо немного остынет, отделите его от ребер. Если вы использовали свиную ошейку, то просто нарежьте мясо на более мелкие кусочки.

3. Возьмите три небольшие свеклы, хорошо помойте и запекайте в духовке примерно 1-1,5 часа, в зависимости от размера.

Если свекла мелкая, то процесс запекания можно объединить с мясом. В таком случае мясо вы достанете из духовки чуть раньше свеклы.

4. Когда свекла запечется, нарежьте ее полукольцами и переложите в сотейник или миску. Добавьте 1 ст. л. уксуса и залейте водой так, чтобы вода полностью покрывала свеклу. Оставьте на 40 минут. Вторую луковицу нарежьте мелкими кубиками.

5. Разогрейте большую сковороду из 40 г сливочного масла, добавьте натертые два томата. Добавьте 2 ст. л. муки, поперчите и посолите по вкусу. На другой сковороде обжарьте лук 1-2 минуты.

6. В сковороду к томатам добавьте нарезанное кусочками мясо и обжаренный лук, а также свеклу.

7. Возьмите 2 ст. л. сметаны, разведите 50 г воды и влейте в мясо и свеклу. Тушите 5 минут. При подаче добавьте к шпундре тертые 1-2 ст. л. белого хрена и веточки тимьяна.

Ребра по-техаски

Для этого блюда нужно, чтобы на ребрах было много мяса и прослойки жира. Поэтому лучше всего брать свиную грудинку, которую нужно очистить от пленок.

Ингредиенты:

1,5 кг свиных ребрышек из грудинки,

4 ст. л. острого кетчупа,

4 ст. л. меда,

2 ст. л. молотой паприки (или копченой паприки),

4 ст. л. винного красного уксуса,

100 мл подсолнечного масла.

Пошаговый рецепт:

1. Очистите свиные ребра от пленок и сделайте маринад. В глубокой миске смешайте 4 ст. л. острого кетчупа, 4 ст. л. меда, 2 ст. л. молотой паприки (или копченой паприки), влейте 4 ст. л. винного красного уксуса (не ищите ему замену) и 100 мл подсолнечного масла. Посолите и перемешайте, чтобы все ингредиенты разделились.

2. Ребрышки опустите в маринад и выложите на противень, застеленный пергаментом. По желанию возьмите кулинарную кисточку и еще раз хорошо пройдите по ним маринадом.

3. Поставьте запекаться ребра в разогретую духовку до 120 градусов. Запекайте 5 часов при температуре 120 градусов. Поскольку они будут томиться, станут очень мягкими.

4. Затем достаньте, переложите на доску и отдохните 10 минут. При запекании все соки собрались внутри, поэтому нужно, чтобы они распределились по всему куску. Затем нарежьте и вкушайте!

Ребра по-техски - Евгений Клопотенко рецепты

Напомним, что на Щедрый вечер, по старому стилю приходящийся на 13 января, нужно готовить питательные, мясные и разнообразные блюда. Считается, что тогда и весь год таким щедрым будет. Что обязательно должно быть на столе Маланка, читайте в материале UAportal.

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