Украинский медик рассказал иностранцам о войне в Украине и призвал присоединиться к важной инициативе

Украинский медик, стоматолог, спикер международного уровня и волонтер Назарий Михайлюк выступил на стоматологическом конгрессе в Вильнюсе. На каждом выступлении он напоминает иностранным коллегам о войне и последствиях российской агрессии. Призывает не забывать об этом, потому что война все еще продолжается.

"Рассказывать о войне не трудно, я считаю, что это необходимо. Для людей, не проживающих в Украине, война здесь кажется каким-то фильмом, о котором иностранцы время от времени слышат в новостях или читают в интернете. В последнее время количество новостей об Украине уменьшилась. Именно поэтому рассказывать это все со сцены мне как лектору очень важно. Многие хотят приобщиться и поддержать Украину. Кто-то морально, кто-то пытается поддержать финансово, очень важно этих людей держать проинформированными", – отметил Назарий Михайлюк.

Недавно он стал послом благотворительной инициативы "Сохрани улыбку". Эта акция была начата в январе этого года и имеет следующие цели: чек-ап, лечение и профилактика кариеса у 5000 детей школьного возраста из семей переселенцев и военных.

Назарий Михайлюк призвал неравнодушные клиники и врачей приобщаться к этой инициативе, ведь многие из переселенцев и военных не могут качественно пролечить своих детей.

"Сейчас мы имеем привлеченных 20 клиник и пролеченных 350 детей. Если бы больше клиник присоединилось к этой инициативе, мы могли бы пролечить быстрее это количество и продолжить проект дальше", ­– добавил он.

Детальнее о проекте можно узнать здесь.