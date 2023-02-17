Украинский воин сам уничтожил целую группу шедших штурмом на позиции россиян: видео из окопа под Бахмутом от первого лица

Украинский боец, которого зовут Руслан, самостоятельно справился с целой группой российских интервентов, пытавшихся штурмовать позиции наших защитников. Несколько видео, как он расправляется с оккупантами, появилось в сети.

Так, на кадрах можно увидеть фрагмент боя с россиянами, который состоялся во время штурма позиции украинских бойцов. Руслан из окопа из автомата расстрелял проходивших мимо их российских оккупантов.

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Также наш боец, находясь в окопе, расправился с оккупантом, который вплотную добрался до его позиции.

В сети видео из шлемной камеры Руслана уже становятся вирусными. Его стали называть "русорезом", "настоящим терминатором". "Один в поле воин", – комментируют его видео украинцы.

Военный журналист Юрий Бутусов в своем Телеграм-канале сообщил, что связался с автором видео и узнал от него, что Руслан показал кадры, как расстреливал русских солдат, штурмовавших окопы наших бойцов.

"Очевидно, что российская группа атаковала в расчете на внезапность под прикрытием тумана. Заметили их уже вблизи самой позиции. Наши окопы неглубокие, очень уязвимые. Но украинский воин действует просто героически и профессионально – давит огнем целую группу противника, меняет позицию, просматривает подходы к своему окопу и смотрит на фланги, не прячется под огнем, а постоянно маневрирует. Воин стреляет из гранатомета по противнику, идущему прямо на его окоп, и уничтожает из автомата противника, который подошел на бруствер окопа в каких-нибудь двадцати метрах слева. Без перезарядки берет автомат товарища и дает контрольную очередь", – рассказал он.

В соцсетях пишут, что Руслан в одиночку "вложил" с десяток российских интервентов.

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Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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