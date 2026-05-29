В Украине вырастут в цене сразу три категории продуктов: что подорожает

Цены на продукты питания в Украине могут пойти вверх на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, в частности, из-за влияния конфликта вокруг Ирана. В ближайшее время наиболее ощутимое подорожание прогнозируют для хлеба, молочной продукции и мяса.

Об этом в комментарии изданию " Фокус " сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, эскалация и ограничение логистических маршрутов, в том числе риски для Ормузского пролива, уже сказались на мировых ценах на энергоносители и удобрения. Особенно ощутимо возросла стоимость азотных удобрений — примерно на 35% по сравнению с предыдущим сезоном, что непосредственно сказывается на себестоимости агропроизводства.

Марчук также отмечает, что аграрии сейчас закупают горючее значительно дороже — ориентировочно на 67% выше, чем в прошлом. Поскольку продукция попадает на рынок с задержкой в несколько месяцев, эти дополнительные расходы постепенно закладываются в конечную цену потребителя.

Наиболее чувствительными к подорожанию энергоносителей остаются перерабатывающие предприятия, молочные фермы и птицефабрики. Они критически зависят от электроэнергии и газа, поэтому рост тарифов и ресурсов автоматически отражается на стоимости продукции.

По оценкам эксперта, в первую очередь будут дорожать товары с коротким сроком хранения. Среди них:

хлеб и хлебобулочные изделия

молочная продукция

мясо птицы

свинина

говядина

В то же время рост цен на овощи в летний период может быть более медленным благодаря сезонности. Продукция открытого грунта требует меньших энергетических затрат по сравнению с тепличным производством, что частично сдерживает удорожание.

