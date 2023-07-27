В Украину может вернуться COVID-19: предупреждение Минздрава

В Минздраве предупреждают, что осенью Украина может столкнуться с новым всплеском заболеваемости COVID-19. Это произойдет, если темпы вакцинации продолжат снижаться.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. С начала лета начал снижаться уровень охвата прививками против коронавируса.

Если темпы вакцинации будут продолжать снижаться, осенью медицинская система может столкнуться со всплеском заболеваемости COVID-19, говорилось в сообщении.

В частности, по состоянию на 15 июля, вторую дозу вакцины против коронавируса не получила более 870 тысяч украинцев. В то время как общий уровень охвата прививками по Украине остается ниже 70% среди общего населения и 30% – среди тех, кому за 60 лет.

Сейчас в Украине есть более 7 миллионов доз вакцины. Они бесплатны. В частности, прививку можно сделать у семейного врача или в пункте вакцинации.

В Минздраве отметили, что 4 прививки – это общий рекомендованный курс по вакцинации против COVID-19. Первый бустер следует делать через пять месяцев после первичного курса вакцинации, второй бустер рекомендуется делать всем совершеннолетним украинцам с интервалом не менее четырех месяцев после первого.

Также в Украине разрешена вакцинация против COVID-19 с 5-летнего возраста. Для прививок детей 5-11 лет используют специальную вакцину Comirnaty, одна доза которой содержит втрое меньше активного вещества, чем вакцина для людей старше 12 лет, добавили в Минздрав.

Напомним, ранее в Минздраве рассказывали, что нужно делать, если вы упустили срок введения третьей дозы вакцины против коронавируса. Полный курс вакцинации против COVID-19 можно получить одной дозой вакцины Janssen или двумя дозами любой другой вакцины, разрешенной в Украине.

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