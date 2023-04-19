Весеннее блюдо для гурманов: Клопотенко поделился рецептом жареных огурцов

Свежие огурцы можно не только добавлять в салаты, мариновать, солить и консервировать. Они будут прекрасно смаковать еще и жареными.

Рецептом жареных огурцов поделился известный повар Евгений Клопотенко. Он отметил, что это блюдо – "и отличная самостоятельная закуска, и простой и быстрый гарнир к мясу или рыбе".

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"Для этого рецепта лучше взять небольшие хрустящие овощи с тонкой кожицей. Из толстокожих получится не так вкусно. Жарить надо быстро на среднем огне. Так огурцы останутся немного хрустящими, а также не потеряют полностью свой яркий цвет. Количество перца чили регулируйте по вкусу", – дал он кулинарные наставления.

Ингредиенты:

Огурцы – 400 граммов

Перец чили – 5-10 г

Соевый соус – 2 ст. л.

Масло растительное – 1 ст. л.

Как готовить:

Огурцы промойте, обсушите и отрежьте хвостики. Нарежьте полукольцами толщиной 5-6 мм.

Перец чили помойте и нарежьте тонкими слайсами.

Разогрейте сковороду, влейте масло и выложите огурцы. Обжарьте в среднем огне в течение минуты. Влейте 2 ст. л. соевого соуса, добавьте слайсы чили и жарьте все еще 2 минуты.

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