Весенний салат с кускусом и огурцами: рецепт от Клопотенко

Кускус – крупа, которая становится все более популярной в Украине. И не зря, ведь кускус богат селеном, в его составе есть клетчатка и другие важные элементы.

Этот зерновой продукт изготовлен обычно из твердых сортов пшеницы, иногда из риса или ячменя. Существует три основных вида кускуса, которые отличаются по размеру и времени приготовления.

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Самый мелкий кускус – марокканский. Он готовится в считанные минуты – просто заливается кипятком. Израильский (жемчужный или птитым) – напоминает крошечные кусочки пасты. Его варят до 10 минут в подсоленной воде. Ливанский или магрибский кускус, самый большой по размеру и готовится дольше.

Обычно кускус подают отдельно как гарнир к мясным блюдам или салатам. А еще кускус добавляют в салаты и даже в десерты.

Украинский повар Евгений Клопотенко поделился рецептом салата, который готовится на основе кускуса. Он добавил в блюдо авокадо, черри и свежую мяту. А мы предлагаем добавить еще и свежие огурцы – вкус получается непревзойденным.

Продукты, необходимые для салата из кускуса:

Кускус – 150 г

Кипяток – 300 мл

Авокадо – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Черри – 8 штук.

Мята – 3 веточки

Оливковое масло – 2 столовые ложки

Соль и молотый черный перец – по желанию

Как готовить:

Кускус насыпьте в глубокую тарелку и залейте крутым кипятком, накройте неглубокой тарелкой, чтобы запарился. Через 10 минут посолить, поперчить и добавить масло. Перемешайте. Вымойте авокадо, огурец и черри. Размельчите огурец квадратиками, авокадо порежьте слайсами, а черри разрежьте на четвертинки. Добавьте овощи в кускус и присыпьте мяты.

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