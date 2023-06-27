Всего три ингредиента: простой рецепт фаршированных кабачков от Клопотенко

Блюда из кабачков – хит летнего сезона. Если вы уже пробовали приготовить драники из этих овощей по нашему рецепту, готовьтесь к новому блюду – запеченным кабачкам с сыром.

Этим рецептом поделился известный украинский кулинар Евгений Клопотенко. Он предлагает начинить их сыром и запечь в духовке. "Получится удивительно нежно, сочно и очень вкусно", — говорит повар.

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Какие ингредиенты нужны:

Кабачки – 2 шт.

Кисломолочный творог – 330 г

Моцарелла – 100 г

Соль и перец по вкусу

Как готовить:

Духовку нужно разогреть до 180 градусов. Кабачки помойте, разрежьте пополам и достаньте ложкой середину. Моцарелла натрите и смешайте с сыром. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте. Можно добавить покрошенный укроп или петрушку – по желанию. Наполните начинкой кабачки, выложите на противень или форму для запекания. Запекайте 20 минут при температуре 180 градусов.

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