Вы точно будете удивлены: рецепт холодного супа с дыней за 30 минут

Для этого супа выбирайте спелую дыню. Он поразит вас своим необычным насыщенным вкусом и ароматом.

Ингредиенты:

Дыня – 200 г

Миндаль – 200 г Хлеб – 100 г

Оливковое масло – 200 м

Уксус винный – 100 мл

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Французский багет – 1 шт.

Масло сливочное 73% – 20 г

Базилик, веточка – 25 г

Способ приготовления:

1. Перемешайте миндаль, черствый хлеб, 180 мл растительного масла, уксус, посолите, поперчите и поместите в холодильник на 3 часа.

2. Пюрируйте все ингредиенты в миске с добавлением холодной воды в желаемую консистенцию. Посолите, перемешайте и отправьте в холодильник.

3. Багет нарежьте кубиками и обжарьте, помешивая, на сливочном масле до золотистого цвета.

4. Очистите дыню и нарежьте кубиками. Базилик помойте, обсушите и оборвите листики.

5. Суп разлейте по тарелкам добавьте кубики дыни и крутоны. Украсьте базиликом.

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