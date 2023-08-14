Вы точно будете удивлены: рецепт холодного супа с дыней за 30 минут
Для этого супа выбирайте спелую дыню. Он поразит вас своим необычным насыщенным вкусом и ароматом.
Ингредиенты:
Дыня – 200 г
Миндаль – 200 г Хлеб – 100 г
Оливковое масло – 200 м
Уксус винный – 100 мл
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Французский багет – 1 шт.
Масло сливочное 73% – 20 г
Базилик, веточка – 25 г
Способ приготовления:
1. Перемешайте миндаль, черствый хлеб, 180 мл растительного масла, уксус, посолите, поперчите и поместите в холодильник на 3 часа.
2. Пюрируйте все ингредиенты в миске с добавлением холодной воды в желаемую консистенцию. Посолите, перемешайте и отправьте в холодильник.
3. Багет нарежьте кубиками и обжарьте, помешивая, на сливочном масле до золотистого цвета.
4. Очистите дыню и нарежьте кубиками. Базилик помойте, обсушите и оборвите листики.
5. Суп разлейте по тарелкам добавьте кубики дыни и крутоны. Украсьте базиликом.
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