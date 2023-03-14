Запеченные сырники на завтрак: бюджетный рецепт от Клопотенко
Завтрак с сырниками едва ли не лучшая утренняя привычка, если не считать овсянку с фруктами. А если их не поджарить, а запечь, то утренний прием пищи будет более полезным.
В этом убеждает известный украинский повар Евгений Клопотенко. На своем сайте он поделился рецептом запеченных сырников, которые приготовит даже начинающий повар.
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Как продукты нужно иметь:
- Творог – 500 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 50-80 г.
- Сахар – 100 г.
- Изюм – 50-75 г (можно и не добавлять)
- Ванильный сахар – 10 г
- Щепотка соли
Как готовить:
Творог разомните вилкой и добавьте сахар, соль, ванильный сахар и яйцо. Все перемешайте.
Затем добавьте просеянную муку и снова перемешайте.
Вымесите тесто и сформуйте сырники.
Включите духовку греться. Выложите сырники на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте блюдо в режиме конвекции при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
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