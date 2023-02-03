Еще одна страна отказывается поставлять боеприпасы в Украину

Украинский кризис приобрел неожиданный поворот: президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу Германии прислать в страну боеприпасы, чтобы помочь Киеву в борьбе с российской агрессией. Глава государства дал понять, что Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов, которые будут использованы для войны, и не желает принимать в ней участие даже косвенно.

Лула да Силва ранее уже высказывал критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского и его действий во время затянувшегося конфликта. Кроме того, он хочет представить себя как беспристрастного посредника и лидера, а не стать на сторону Соединенных Штатов или Европейского Союза. Другие страны также согласились не отправлять оружие, например, Австрия и Венгрия, которые считают, что дальнейшая эскалация может привести к войне на европейской земле.

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Луис Инасио Лула да Силва

Это бразильский государственный деятель, который занимал пост президента Бразилии в 2003-2011 годах, став одним из самых популярных лидеров в истории страны, в значительной степени благодаря своей социальной политике, направленной на преодоление бедности, а также содействию экономическому росту за счет инноваций и инвестиций в инфраструктуру во время своего пребывания на посту.