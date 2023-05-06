Три знака ждут новые знакомства и встречи со старыми друзьями

Вам интересно, как сложатся звезды в эти выходные? UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Тельцов и Близнецов, уделяя особое внимание их дружбе и общественной жизни.

Овен

В эти выходные Овны будут чувствовать себя энергично и уверенно, что привлечет новые знакомства и укрепит уже имеющиеся дружеские связи. Вы можете получить приглашение на светский вечер, где сможете пообщаться с единомышленниками и завести новые знакомства.

Однако не забывайте уравновешивать свою социальную жизнь с личными целями и обязанностями.

Телец

Для Тельцов эти выходные - отличное время, чтобы восстановить связь со старыми друзьями и расширить свой круг общения. Вы можете оказаться вовлечены в групповую деятельность, которая способствует развитию творческих способностей и вдохновляет на новые идеи.

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Не забывайте сообщать о своих границах и быть открытым для различных перспектив, чтобы способствовать развитию значимых связей.

Близнецы

Будучи яркой социальной личностью, Близнецы в эти выходные преуспеют, общаясь с друзьями и участвуя в увлекательных беседах. Вы можете оказаться на руководящей должности, организовать мероприятие или собрание, объединяющее людей.

Однако помните о своей склонности к чрезмерным обязательствам и пренебрежению собственными потребностями.