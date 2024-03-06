Что произошло с немцем, сделавшим 217 инъекций от COVID-19: исследование ученых

В Германии мужчина сделал себе 217 вакцинаций против Covid-19 и не почувствовал никаких негативных последствий, а также не заболел вирусом. Этот 62-летний житель Магдебурга объяснил, что получил такое количество вакцинаций по "личным причинам".

Ученые из Университета Эрланген-Нюрнберг узнали об этом "рекордсмене" из газетной статьи и решили связаться с ним, чтобы исследовать реакцию его тела на многократную прививку. Об этом пишет The Guardian.

"Мы связались с ним и предложили пройти разные тесты в Эрлангене. Мужчина был заинтересован в обследовании", – рассказал доктор Килиан Шобер.

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Группа ученых сообщила, что подтвердила 134 случая вакцинации, которые включали в себя восемь разных препаратов. Они анализировали предварительные результаты крови мужчины, а также проверили его кровь после последующих вакцин.

"Тот факт, что, несмотря на экстраординарную гипервакцинацию, не возникло никаких заметных побочных эффектов, указывает на то, что препараты обладают хорошей степенью переносимости", – заявил Шобер.

Ученые установили, что его иммунитет работал без сбоев.

Согласно данным команды, некоторые иммунные клетки и антитела, борющиеся с вирусом, вызывающим Covid-19 (Sars-CoV-2), имели значительно более высокие показатели, чем у людей, получивших только три вакцины.

"В целом мы не выявили никаких признаков ослабления иммунного ответа, скорее наоборот", – сообщила одна из ведущих авторов исследования Катарина Кохер.

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