Гетманский борщ по рецепту Евгения Клопотенко

Украинская кухня у всех ассоциируется с борщом. Это несколько несправедливо, ведь она многогранна и не замыкается только на этом блюде. Но без борща действительно сложно представить наше существование. Предлагаем вам приготовить гетманский борщ от Евгения Клопотенко.

Его обычно готовят со свиными ребрами и добавляют свеклу, лук, морковь, фасоль и картофель. Неожиданный ингредиент в этом блюде – баклажан, который придает ему особую изюминку.

ИНГРЕДИЕНТЫ

– 300 г свинины (ребра)

– 1 свекла (среднего размера)

– 1 лук (среднего размера)

– 1 морковь (большая)

– 2 шт. картофеля (среднего размера)

– 100 г фасоли

– 150 г баклажана

– 150 г капусты

– 2 ст. л. томатной пасты

– 1 ст. л. сахара

– 2 лавровых листа

– 2 зубчика чеснока

– 2 л воды

– 2 ст. л. подсолнечного масла

– черный перец (горошком) по вкусу

– соль и перец по вкусу

Свеклу запеките в духовке 1,5 часа, охладите и порежьте соломкой. Фасоль замочите в воде в час. Если у вас молодая фасоль – замачивать не нужно.

Очистите ребра от сухожилий и плёнок, помойте, посолите. Запеките в духовке при 180 градусах с лавровым листом, чесноком и горошком перцем 20 минут. Охладите мясо и порежьте.

Морковь натрите, лук и баклажан порежьте.

На сковороде обжарьте лук и морковь 2 – 3 минуты, добавьте баклажан и свеклу, тушите 2 минуты. Добавьте томатную пасту и сахар и потушите еще 2 минуты.

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Очистите картофель и порежьте небольшими кубиками. Налейте воду в кастрюлю, бросьте туда мясо и картофель, доведите до кипения. Убавьте огонь и варите 5 мин.

Нашинкуйте капусту и добавьте в кастрюлю, варите 15 минут. Затем добавьте поджарку и варите еще 5-7 минут. Добавьте специи, соль, перец и чеснок.

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